Deviņi telpaugi, kuri izcelsies ar rozā toņiem lapojumā

Kad gribas kaut ko interesantāku par telpaugiem, kuri mājokli izdaiļo ar krāšņiem ziediem un interesantu lapu formu, jāsāk eksperimentēt ar lapu krāsojumu. Šoreiz aplūkosim telpaugus, kuru lapojuma toņu gammā iespraucas arī rozīgā nokrāsa. Jāteic gan – šie augi nebūs piemēroti aizmāršīgajiem, jo mīl mērenu, taču vienmērīgu mitrumu.

Fitonija

Populārs telpaugs pateicoties savām sulīgi zaļām lapām, kuras papildina spilgts lapu dzīslojums. Īpaši krāšņas lapas būs fitonijām 'Pink Angel' un 'Frankie'.

Augam jānodrošina gaiša vieta, vislabāk austrumu vai dienvidu puses istabās, taču jāsargā no tiešiem saules stariem, kas krāšņās lapas itin ātri var apdedzināt. Vēlamā temperatūra svārstās no 15 līdz 26 grādiem pēc Celsija.

Foto: Shutterstock

Fitonija ir izteikta mitruma mīle, tādēļ lieliski piemērota audzēšanai terārijos – vēlams augu ik pa laikam apsmidzināt ar ūdeni. Jālaista (vēlams ar mīkstu ūdeni) tik bieži, lai substrāts starp laistīšanas reizēm nepaspētu izžūt. Miera periodā, kas ilgst visu rudeni un ziemu, jālaista retāk – aptuveni reizi nedēļā. Par nepietiekamu mitrumu liecinās birstošas lapas. Fitonija augs un zels smilšainā augsnē vai kūdrā, augsnes pH līmenis – 5,5-6,5. Svarīgi, lai augsnei būtu laba drenāža.

Kalateja

Piemērots zaļums augu mīļiem, kuri dzīvo centrālapkures dzīvokļos – mājokļos, kur visu ziemu ir vienmērīgi silti un patīkami – vēlamā temperatūra robežās no 16 līdz 24 grādiem pēc Celsija. Atkarībā no šķirnes, kalatejas lielās, dekoratīvās lapas mēdz būt zaļas ar baltām vai rozā strīpām lapu sānos. Īpaši skaistām lapām izceļas kalateja 'Pink Star'.

Kalatejas priecāsies gaišu vietu mājoklī, taču prom no tiešajiem saules stariem – ja ierādītā vieta būs pārāk tumša, tas atspoguļosies uz lapām, kuras zaudēs savu košo krāsu. Lai arī kalateja itin labi augs dzīvokļos ar centrālapkuri, sauss gaiss tai neies pie sirds, tādēļ laiku pa laikam vēlams rasināt lapas. Būs lielisks augs, ar kuru papildināt vannasistabu interjeru. Tāpat nenovieto telpaugu tieši virs radiatoriem un blakus logiem, jo arī caurvēja dēļ tā cietīs.

Foto: Shutterstock

Arī šī krāšņo lapu īpašniece mīl gana lielu mitrumu, tādēļ laistīšana nepieciešama aptuveni divreiz nedēļā, vispirms ar pirkstu pārbaudot, vai augsne jau teju izžuvusi. Ja augu nākas laistīt ar kaļķainu ūdeni, tad to vispirms vēlams nostādināt. Patiks irdena, smilšaina augsne ar labu drenāžu.

Kalādijas

Telpaugs, kuram dekoratīvo lapu dēļ tautā doti nosaukumi Jēzus sirds un enģeļa spārni, arī ziloņa ausis. Savukārt lapu biezums salīdzināts ar zīdpapīru, un tās tik tiešām ir ļoti plānas un viegli ievainojamas.

Foto: Shutterstock

Kalādijām nepieciešama gaiša vieta, kas pasargāta no tiešajiem saules stariem, bet optimālā gaisa temperatūra – 20 līdz 25 grādi pēc Celsija. Lai augs patiešām priecētu ar krāšņajām lapām, nepieciešams paaugstināts gaisa mitrums, taču jāņem vērā, ka augu nedrīkst rasināt, jo pilieni var izraistīt brūnu plankumu veidošanos. Nepieciešama vienmērīga un mērena laistīšana.

Līdz ar rudens iestāšanos, kalādijas dodas miera periodā – vecās lapas atmirst, un laistīt augu nepieciešams ne biežāk kā reizi mēnesī.

Singonija

Lai arī, atkarībā pēc šķirnes, visbiežāk kātlapu singonijas pazīstamas ar baltiem un gaišpelēkiem plankumiem rotātām zaļajām lapām, tās var būt arī īpaši eksotiskā krāsā – rozā. Piemēram, kā attēlā redzamā 'Pink Allusion'.

Foto: Shutterstock

Telpaugs ir prasīgs pret gaismu – vislabāk tā augs telpā, kurā visas dienas garumā ir izkliedēta gaisma. Turklāt – jo krāšņākas lapas, jo vairāk gaisma augam būs nepieciešama. Tāpat augam nepieciešams siltums, tādēļ gaisa temperatūrai jābūt virs 15 grādiem pēc Celsija. Singonijām patīk irdena, trūdvielām bagāta un mitra augsne. Izvēloties šo augu, jāzina arī tas, ka tam patīk kāpelēt.

Tradeskancija

Tradeskancijai jeb nokarenajai zebrīnai patiks vieta uz austrumu vai rietumu palodzes, tomēr to labāk pasargāt no tiešajiem saules stariem. Tā kā auga stumbrs ir ložņājošs, tām patiks augs grozos vai augstos puķupodos. Īpaši skaistas lapas piemīt šķirnei 'Quadricolor'.

Foto: Shutterstock

Nepieciešama mērena laistīšana, taču jāņem vērā, ka augam nepatīk pārlaistīšana. Tāpat kā iepriekšējiem augiem, arī tradeskancijai patīk mitrs gaiss, tādēļ lapas laiku pa laikam var rasināt, īpaši vasarā.

Antūrija





Košajās krāsās – rozā, sarkanā, baltā un pat dzeltenā – pārsteidz antūrijas seglapas, kuras nezinātājs citkārt mēdz jaukt ar ziediem. Savukārt telpauga zieds ir tieva, saritināta vālīte, kura var sasniegt aptuveni 20 centimetru garumu. Auga dabiskā vide – mitrie tropu meži – jau paskaidro, ka augs ir siltumu mīlošs, tādēļ vēlams, lai temperatūra telpās būtu no 20 līdz 25 grādiem pēc Celsija, savukārt ziemas laikā, ja antūrija ilgstoši atsakās ziedēt, tai var dot aptuveni divus mēnešus ilgu miera periodu, to novietojot telpās, kurās temperatūra nepārsniedz 16 grādus pēc Celsija – miera periods veicinās ziedu veidošanos. Ilgāk gan augu turēt vēsumā nav ieteicams, pretējā gadījumā lapas sāks kļūt dzeltenas un atmirt. Augam nepatīk straujas temperatūras svārstības un caurvējš.

Foto: Shutterstock

Svarīgi nodrošināt gaišu, tomēr no tiešajiem saules stariem noēnotu vietu. Turot antūriju tiešajos saules staros, lapas var apdegt un sarullēties. Savukārt pārāk tumšā vietā augs neziedēs. Rūpīgi jāvēro, lai antūrijai tiktu nodrošināta pietiekami mitra vide. Lai seglapas pēc iespējas ilgāk saglabātu savu košo toni, telpā nepieciešams mitrs gaiss – sausā gaisā lapas mēdz izžūt un kļūt plānākas. Lapas, izņemot pašu ziedu, var regulāri rasināt ar remdenu ūdeni, kā arī tās ieteicams tīrīt ar mīkstu sūkli. Augsne jālaista regulāri, taču to svarīgi nepārlaistīt – starp laistīšanas reizēm ļauj augsnes virskārtai nedaudz izžūt.

Filodendri

Arī filodendri, kuri jau tā pārsteidz ar savu lapu formu dažādību, spēj pārsteigt ar krāsu. Rozīgajos toņos priecēs filodendra šķirne 'Pink Princess'.

Foto: Shutterstock

Filodendrus audzē barības vielām bagātā augsnē. Optimālā temperatūra ziemā tam ir 16 līdz 18 grādi pēc Celsija. Lai gan vasarā šiem augiem tīk mitrums, ziemā ar laistīšanu jāuzmanās. Lieks mitrums zemākā temperatūrā var izraisīt augu bojāeju, tāpēc jālaista mēreni. Vasarā gan nevajadzētu augu iekaltēt un labāk uzturēt substrātu nepārtraukti viegli mitru.

Filodendram piemērota būs gaiša, bet tajā pašā laikā noēnota vieta un silts, mitrs gaiss. Vajadzētu ik pa laikam apslaucīt auga lapas ar mitru lupatiņu un augu rasināt.

Hipoeste



Augumā mazs istabas augs ar raibām lapām. Jo vairāk gaismas augs saņem, jo interesantāks lapojums kļūs, tādēļ ir skaidrs – telpaugam jāierāda gaiša, saulaina vieta, vislabāk istabā austrumu vai rietumu pusē.

Augu nedrīkst pārlaistīt, taču augsnei jābūt viemērīgi viegli mitrai.

Foto: Shutterstock

Aglonēma

Lēnaudzīgs, taču augumā liels augs, kas lieliski atdzīvinās interjeru gan lapu formas, gan krāsas dēļ. Arī aglonēmas lapu krāšņums atkarīgs no apgaismojuma – jo saulainākā vietā atradīsies, jo krāšņākas lapas, taču jāņem vērā, ka telpaugu nedrīkst novietot tiešajos saules staros. Īpaši spilgti rozā lapas piemīt aglonēmai 'Red Emperor'.

Foto: Shutterstock

Nepieciešama mērena laistīšana, neļaujot augsnei izžūt. Tāpat augs priecāsies par mitru gaisu, tādēļ lapas nepieciešams laiku pa laikam rasināt. Par to, ka augam kaut kas nepatīk, liecinās lapu krāsa. Ja lapu gali paliek brūni, tā var būt zīme, ka gaiss telpā ir pārāk sauss.

Raksta tapšanā izmantota informācija no portāliem "The Spruce" un "Better Homes and Gardens", kā arī "Telpaugi.wordpress".