Dracēnai parādās melnas lapas – kas kaiš telpaugam

Arī augs mēdz sasirgt, kā rezultātā tam jāsniedz palīdzība. Tā gadījies arī "Tavs Dārzs" lasītājai, kura iegādājusies nezināmu un nocenotu telpaugu, kuram pēc pāris dienām parādījušās melnas lapas. Ar Latvijas Universitātes (LU) Botāniskā dārza telpaugu kopšanas speciālisti Ingūnu Gudrupu skaidrojam, kas ir noslēpumainais telpaugs, kā arī to, kas tam kaiš.

"Nopirku nocenotu puķi – no 20 eiro uz 3 eiro – parasti tik lielus augus tik lēti nevar dabūt, tāpēc arī nopirku. Skaidri redzams, kāpēc bija nocenota – pāris lapām ir melni gali vai pat sāni, pati puķe nopērkot vienkārši slīka ūdenī. Mans jautājums ir – kas tā ir par puķi un kā to kopt? Un vēl svarīgāk – kā to atkopt? Ko darīt ar slimajām lapām?" taujā Marta, kura pašlaik augu nelaista, bet gaida, lai pažūst augsne.

Kā pareizi rīkoties šajā situācijā, "Tavs Dārzs" konsultējās ar Latvijas Universitātes Botāniskā dārza telpaugu kopšanas speciālisti Ingūnu Gudrupu. Apskatot fotogrāfijas, speciāliste uzreiz pasaka, ka attēlā redzamais augs ir dracēna. "Šis izskatās pēc pārlaistīšanas pleķa. Augs ir pārlaistīts," skaidro Gudrupa. "Galotne ir forša, bet augam ir bijis liels mitrums." Viņa pašlaik iesaka ievērot laistīšanas režīmu, proti, laistīt sabalansēti, pārdomāti, nevis to pārlaistīt, jo dracēnām patīk viegli vai mēreni mitra augsne.

Kā rūpēties par dracēnām, lasi šajā rakstā.

Ja arī tev ir kāds interesējošs jautājums par telpaugiem, to laistīšanu vai kopšanas darbiem ziemā, raksti to komentāru sadaļā vai arī e-pastā: maja@delfi.lv.