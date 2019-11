Dziednieciskā alveja: viss par tās audzēšanu un izmantošanu

Alveja viennozīmīgi ir pieskaitāma pie augiem, kurš lielā cieņā bija mūsu vecmāmiņām. Tas ir viegli kopjams un mazprasīgs augs, kurš tiek daudzināts par īstu brīnumpuķi, jo to var izmantot arī savas veselības labā.

Šoreiz "Tavs Dārzs" ir apkopojis rakstus par šo dziednieci uz palodzes – alveju. Aplūkojām ne tikai to, kā šo augu audzēt un kopt, lai tas mājās justos labi un zaļotu daudzus gadus, bet arī to, kā to izmantot uzturā un kad alveja var kaitēt. Tāpat arī varēsi izlasīt virkni ar interesantiem faktiem par šiem augiem. Vai zināji to, ka šim augu dēvē dažādos vārdos, piemēram, par aloji un pat aloe veru? Kā savulaik skaidroja Nacionālā botāniskā dārza Oranžērijas augu nodaļas vadītāja Zane Purne, pareizi augu dēvēt par aloji, jo tā latīniskais nosaukums ir "Aloe". Tāpat vēl viens interesants fakts par šo augu ir tāds, ka želejveida viela, kas atrodas auga lapās, sastāv no 99 procentiem ūdens.

Ja augs zaļo un aug kā no pārpilnības raga, tad vari sev droši "uzsist pa plecu", bet ja gadījumā tā nav, tad rakstos zemāk atradīsi arī noderīgu informāciju par dažādām alveju likstām un to risinājumiem.

