Eksotika uz palodzes – kāpelējošais jūras sīpols

Kāpelējošais sīpols, jūras sīpols, Bovija sīpols – šis sukulents (Bowiea vulgaris) tiek saukts dažādi. Eksotiskais telpaugs nudien atgādina sīpolu. Tiesa, tam nav zaļu lociņu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā raksta ārzemju portāli, šis telpaugs ir visnotaļ neparasts, un ne velti, jo tas neizskatās pēc klasiska auga, kas aug uz palodzēm podiņā, bet gan tāda, kas jāstāda dobēs. Tam ir milzīgs sīpols, kas var izaugt pat 25 centimetru diametrā, turklāt šis sīpols arī zied baltiem vai zaļganiem ziediem! Tam ir zvaigznes formas ziedi! Tieši pats sīpols ir tas, kas visvairāk piesaista aci, jo tas teju vai izvēlies laukā no augsnes. Skaidrs ir viens – ja vēlaties pārsteigt savus mājiniekus vai viesus, tad šis telpaugs būs tieši laikā!

Šo augu dzimtene ir Āfrika, kur ir visnotaļ nabadzīga augsne, nemaz nerunājot par mitruma daudzumu un karstumu. Šim sukulentam tādi apstākļi ir tieši laikā! Ja arī savās mājās gribat audzēt šo neparasto sīpolu, tad ziniet, ka nevajadzētu pārcensties ar tā laistīšanu. Tas, protams, jāņem vērā, laistot katru savās mājās esošu telpaugu. Runājot par šī sīpola laistīšanu, to nevajadzētu laistīt vasaras izskaņā, kad tam ir nokaltuši kāti. Tie ir jānogriež. Kad sīpolam sāk veidoties jauni dzinumi, tad tas jāatsāk laistīt.

Interesants fakts, ka šim sīpolam laika gaitā izaug vairāki mazi sīpoliņi – tos var noņemt un pārstādīt.

Kāda augsne tam vislabāk patiks? Izvēlies labi drenētu augsni, tam vislabāk patiks tāds augsnes maisījums, kura pamatā būs smilšaina augsne. Taču, ja tādu neatrodi, tad pats vari samiksēt parasto telpaugu augsni ar smilšainu augsni (attiecībā 50 pret 50). Izvēlies šim sukulentam podu ar caurumiņiem, lai liekais ūdens nekrātos podā, bet notecētu. Ja caurumu nebūs, tad telpaugs, visticamāk, sapūs. Izvēlies tam mājoklī tādu vietu, kur tas visu dienu nav tiešos saules staros, jo, kā raksta portāls "Gardening know how", sīpols saules ietekmē var izžūt.

Raksta tapšanā izmantota informācija no mājaslapas "Gardening know how" un "World of succulents".