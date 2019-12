Fikusam birst lapas: kas kaiš telpaugam

Fikusi telpās ir ļoti iemīļoti telpaugi, kas pārsteidz ar šķirņu dažādību un skaistajām lapām. Lai gan šo telpaugu ir viegli kopt, nereti to piemeklē kādas likstas, tajā skaitā – lapu biršana.

Kāpēc fikusam birst lapas, lūkojam atbildi portālā "Gardening Know How". Kā skaidro portāls – tas ir normāli, ja augs nomet dažas lapas, jo pēc tam tas atkal dzīs jaunas un spēcīgas lapas. Gadījumā, ja augs vairs nemet nost dažas lapas, bet krietni vairāk, tas liecina par to, ka kaut kas īsti nav kārtībā.

Lūk, iemesli, kas varētu būt pie vainas, ja fikuss sāk mest nost lapas:

Vides maiņa. Kā raksta portāls, vides maiņa ir viens no izplatītākajiem iemesliem, kāpēc fikusam birst lapas. Tas attiecināms ne tikai uz to, ka tas tiek pārnests no vienas telpas uz kādu citu, bet arī lapu krišana var būt saistīta ar gadalaiku maiņu. Arī gaisa mitrums vai temperatūras svārstības mājoklī var ietekmēt lapu krišanu. Ja kaut kas nav lāgā ar vides maiņu, tad telpauga lapas "dos ziņu" par sevi, proti, tās var iekrāsoties dzeltenas, teikts portālā.

Nepareiza laistīšana. Kas par daudz, tas par skādi! Lapu nobiršanas cēloņi var būt ne tikai auga pārlaistīšana, bet arī iekaltēšana. Ja augs tiek nepareizi laistīts, tad tā lapas kļūst ne tikai dzeltenas, bet arī sāk krokoties.

Pārāk maz gaismas. Tādā gadījumā fikuss nīkuļos un izskatīsies vārgs, bet, ja gaismas tam būs par daudz, tad uz lapām var parādīties balti plankumi.

Kaitēkļi. Arī fikusu var iemīļot nevēlamie mājokļa iemītnieki – kaitēkļi, kā rezultātā tas var sākt birdināt lapas. Iespējams, ka šīs lapas arī paliks lipīgas vai uz tām būs redzami paši "vaininieki".

Augsnes pelējums/sēnes. Kā savulaik "Tavs Dārzs" skaidroja Nacionālā botāniskā dārza oranžērijas augu nodaļas vadītāja Zane Purne, pelējums augsnes virskārtā ir sēnes, ar kurām ir pilns gaiss, ko mēs neredzam, bet kas rodas no lieka mitruma augsnē. Arī tās var būt iemesls, kāpēc augs sācis birdināt lapas, norāda "Gardening Know How". Uz fikusa lapām, kā teikts portālā, būs arī brūni plankumiņi vai tās paliks dzeltenas. Kā tikt galā ar pelējumu augsnes virskārtā, lūko šeit.

