Gaismas mīles. Speciālistes ieteikumi sanpauliju kopšanā

Sanpaulijas (Saintaulia), kas tiek tautā sauktas arī par Āfrikas vai Uzambāras vijolītēm, ir ļoti ņipras ziedētājas, kuras ar savu daudzkrāsaino ziedu bagātību papildinās ikvienu mājokli. Kā rūpēties par sanpaulijām, "Tavs Dārzs" padomos dalās sanpauliju audzētāja Gunta Zemoviča.

"Nav jau vienas taisnības šī telpauga kopšanā – katram ir savas metodes. Nevar pateikt – vajag tā vai šitā, tā ir nepareizi. Sanpauliju audzētājiem vajag dalīties savā pieredzē," tā par sanpauliju audzēšanu teic speciāliste. Kā atklāj Zemoviča, mūsdienās ir ļoti iecienītas tieši pusminiatūrās un miniatrūrās sanpaulijas.

Lūk, speciālistes ieteikumi, kurus vērts ņemt vērā sanpauliju kopšanā:

sanpaulijas ir gaismas mīles. Tām patīk, ka vismaz 12 stundas ir gaišs;

ideāli, ja sanpaulijas var audzēt zem lampām;

sanpaulijas nedrīkst turēt tiešos saules staros, jo tās ir ļoti jutīgas uz sauli;

sanpaulijas mīl ļoti irdenu un vieglu augsni. Labi ir, ja augsnei pievieno kūdru. Tai lielā daudzumā var pievienot arī augsnes uzlabotāju – perlītu;

augu var pamēslot augšanas laikā. Ziemā tās ir tumšākā vietā un "guļ", tad nevajadzētu tās mēslot;

auga labsajūtas temperatūra telpās ir no +20 līdz +25 grādiem pēc Celsija;

patīk mitrs gaiss. Ja gaiss telpā ir sauss, tad augam paliks mīkstas lapiņas, tas sāks vīst;

telpaugu nedrīkst pārliet un arī iekaltēt;

sanpaliju pluss – augu var vienkārši pavairot no lapiņas.



Taujāta par telpauga laistīšanas īpatnībām, speciāliste atzīst, ka tas allaž ir bijis strīdīgs jautājums. "Citi saka, ka no apakšas jālaista, citi - no augšas. Rezultāts ir gan vieniem, gan otriem. Pārsvarā audzētāji lej no augšas. Nav jau tāds kanons, ka tikai no apakšas. Ja lej no augšas – tā vienmērīgāk ūdens aiziet pa podiņu," skaidro speciāliste.

Ja arī tev ir kāds interesējošs jautājums par telpaugiem, to audzēšanu, kopšanu vai pārstādīšanu, tad raksti to komentāru sadaļā vai arī e-pastā: maja@delfi.lv.