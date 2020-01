Ingvers, ananass vai avokado. Kā izaudzēt eksotisku augu no pārpalikumiem

Reti kurš bērnībā kaut reizi nav iedomājies par to, cik lieliski būtu ielikt apelsīna sēkliņu zemē, lai no tās izaugtu koks, kas dāvās sulīgos augļus bez maksas. Lai arī Latvijā daudzu eksotisko augu ražu iegūt varētu būt sarežģīti, tie var kļūt par vienkārši lieliskiem telpaugiem. Turklāt šie augi nav jāiegādājas veikalā, jo tos iespējams izaudzēt no pārpalikumiem.

Piedāvājam ieskatīties "Tavs Dārzs" arhīvā, lai uzzinātu, kā no pārpalikumiem izaudzēt tādus augus kā ananass, avokado, citrons, apelsīns vai ingvers.

Apelsīnus un citronus var izaudzēt salīdzinoši tradicionālā veidā – atliek tikai iestādīt sēkliņu. Ingvers augs no veikalā nopērkamās saknes. Atstājot to uz galda ilgāku laiku, nebrīnies, ja saknei parādās zaļš asns. Ja tāds parādās, meklē rokā puķupodu vai kasti, kur tam dot iespēju tapt par zaļu augu. Ananasi un avokado varētu šķist nedaudz cimperlīgāki, bet arī no to pārpalikumiem – zaļajām lapām vai kauliņa – tu vari iegūt krāšņu telpaugu. Kā to izdarīt, lasi zemāk redzamajos rakstos!