Izturīgi un skaisti telpaugi, kas veicina biroja darba produktivitāti

Telpaugi ne tikai pozitīvi iespaido cilvēka fizisko un garīgo veselību, ir lielisks interjera papildinājums, bet arī palielina darba produktivitāti par 15%, liecina kāds pētījums, kas īstenots Ekseteras universitātē. Lai arī esam pieraduši, ka tie priecē mūsu acu skatu, atgriežoties mājās, telpaugi kļūst par neatņemamu sastāvdaļu arī darba vidē. Tagad, kad "mājsēde" ir galā un varam atkal atgriezties birojā, laiks papildināt savu darba vietu ar zaļumiem, lai priecētu gan acis, gan čaklo dvēseli. Topošā biroju kompleksa "Verde", kas sevi piesaka kā Rīgas zaļāko biroju, attīstītāji dalās padomos, kādus telpaugus izvēlēties, lai darba zonu padarītu par mierīgu, relaksējošu un produktīvu arī cilvēkiem bez "zaļajiem pirkstiņiem"?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kāpēc darba vietā jāatrodas telpaugiem?

Augi ne tikai ražo skābekli un attīra gaisu, bet mitrums, kas iztvaiko no to lapām, uzlabo telpu mikroklimatu, kas ir īpaši svarīgi apkures sezonas laikā. Savukārt augu zaļā krāsa nomierina, kas ir īpaši svarīgi darbiniekiem, kuriem stresa situācijas ir ikdienas neatņemama sastāvdaļa. Speciālisti skaidro, ka augi kopumā ne tikai uzlabo enerģiju telpā, bet arī absorbē kaitīgās vielas, kas, cilvēkam, pašam neapzinoties, nonāk gaisā no paklājiem, sienas un grīdas krāsām, mēbelēm. Piemēram, lai telpā attīrītu gaisu, uz 12 kvadrātmetriem nepieciešams viens vidēji liels augs aptuveni metra augstumā.

Kur būtu pareizi novietot augus?

Rudenī un ziemā no palodzes vajadzētu izvairīties, citādi augi var apsalt, nejauši pieskaroties stiklam, vai no vēdināšanas. Vienlaikus augi uz palodzes var arī pārkarst, jo zem tām nereti atrodas radiatori. Lai no tā izvairītos, augus ieteicams novietot visgaišākajā un iespējami saulainākajā vietā, lai telpaugi ziedētu, taču pēc iespējas tālāk no vēdināmā loga – tas var būt izaicinoši, bet jāpacenšas! Savukārt gadījumos, kad augu nav iespējams novietot citur kā vien uz palodzes – tad svarīgi atcerēties to vismaz reizi mēnesī pagrozīt par 40-50 grādiem, lai auga lapojums būtu vienmērīgs.

Ko darīt tiem, kuriem nav "zaļo pirkstiņu"?

Pat, ja tev šķiet, ka tev nav "zaļo pirkstiņu", ir vairums telpaugu, kas spēj izdzīvot arī tad, ja par tiem regulāri tiek aizmirsts. Viss, kas sākotnēji jādara – jāizvērtē, kurā vietā augu plānots likt, cik daudz vai maz dienas gaismas tam dienā varētu piekļūt, un jādodas uz veikalu, lai ar konsultanta palīdzību piemeklētu atbilstošāko. Savukārt, kad augs iegādāts – atceries to ielikt glītā dekoratīvā podā, kas papildinās biroja interjeru.

Kuri tad ir tie izturīgākie un skaistākie augi birojam?

Monsteras – pacieš tumšas telpas un neprasa biežu laistīšanu

Šis augs ar lielajām, spīdīgajām, šķeltajām un caurumotajām lapām šķiet beidzamajos gados kļuvis par vienu no populārākajiem augiem pasaulē. Tas ne vien izskatās iespaidīgi, bet ir arī viegli audzējams, pateicoties tā labajām vides pielāgošanās spējām.

Foto: Shutterstock

Monsteras labi jūtas arī salīdzinoši tumšās telpās, turklāt tās pārcietīs arī reizes, kad būsi aizmirsis tās aplaistīt.

Sukulenti – īpaši piemēroti steidzīgajiem

Sukulentus, piemēram, kaktusus, alvejas, agaves un citus, birojos visbiežāk iecienījuši steidzīgie, kuri ikdienā nevar veltīt pietiekami daudz uzmanības augiem. Sukulenti ir sausumizturīgi, tie jālaista reti, vien aptuveni divas reizes mēnesī, kad augsne ir gana izkaltusi. Tajā pašā laikā jālaista bagātīgi – tā, lai viss pods būtu mitrs.

Gumijkoki jeb fikusi – krāšņs izskats un viegla kopšana

Ir dažādu veidu gumijkoki ar atšķirīgām audzēšanas īpatnībām, taču kopumā tie vislabāk jūtas gaišās, saulainās un siltās telpās. Turklāt šobrīd modē atgriezušies tieši platlapu gumijkoki, ko padomju laikā varēja redzēt gandrīz katrā skolā, poliklīnikā un kafejnīcā. Šie telpaugi ir dekoratīvi un izturīgi, tāpēc tie ir iecienīti kā mājokļos, tā arī biroju interjeros. Līdzīgi kā monsteras, tie ir gandrīz neiznīdējami augi ar ļoti spēcīgām pielāgošanās spējām. Savukārt gadījumos, ja aizmirsīsies to apliet, tas varbūt nometīs kādu apakšējo lapu, bet bojā neaizies.

Eksotiskās zāmijas – īpaši košas un izturīgas

Šis telpaugs atgādina aizvēsturisku gigantisku papardi, kurai piemīt divas gandrīz nesavienojamas īpašības – ekskluzīvs izskats un bezgala vienkārša kopšana. Zāmiju raksturo stingrs lapu kāts, kas labos apstākļos var izaugt pat metru garš, kā arī sulīgi zaļa krāsa.

Foto: Shutterstock

Zāmija mīl sausumu, tāpēc tai nav nepieciešama bieža laistīšana – vien tad, kad zemes virskārta ir izžuvusi. Šim telpaugam ļoti patīk siltums, tāpēc svarīgi sekot līdzi tam, vai telpās nav aukstāks par 15 grādiem.