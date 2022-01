Izturīgie un dažādie fikusi – eleganta rota jebkurā mājoklī

Fikusi ir visai izturīgi telpaugi, tādēļ ar tiem sadzīvot būs gana viegli arī tiem, kas ir pavirši un slinki zaļo draugu kopēji. Turklāt fikusu dažādība ļaus jebkuram izvēlēties sev sirdij tīkamāko augu.

To dažādības dēļ fikusi ir vieni no izplatītākajiem telpaugiem, turklāt tie ir ļoti bieži sastopami arī dabā – īpaši Indijā, Malaizijā un Indonēzijā. Fikusi ir gan kokveida, gan ložņājoši, turklāt tie ir gan vienkrāsainām, gan raibām lapām. Ja fikusiem nodrošina atbilstošus apstākļus, tie var sasniegt brangu augstumu, turklāt vēl kāds plusiņš – fikusiem ļoti labi var veidot formu, tos regulāri apgriežot.

Viens no visvairāk audzētajiem fikusiem telpās ir Bendžamina fikuss (F. benjamina), kuru forma var atgādināt arī "bonsai" kociņu. Šim fikusam ir nelielas, zaļas, ovālas lapas un līgani zari. Tāpat iecienīts ir arī parastais gumijkoks (F. elastica), kuram ir biezas, ādainas lapas. Savukārt no mazajiem sīklapainajiem fikusiem telpās audzē ložņu fikusu (F. pumila). Šos fikusus var audzēt kā nokarenus augus vai pie balsta. Tie ātri ar savām sīkajām gaisa saknītēm pieķersies balstam un strauji apaugs to.

Lai augs būtu apmierināts un priecētu ar savu daili, nepieciešams ievērot pāris priekšnosacījumus. Pirmkārt, fikusiem jānodrošina labi drenēta, trūdvielām un minerāliem bagāta augsne, turklāt tas priecāsies arī par papildu mēslojumu porcijām – tas palīdzēs augam ātrāk augt. Kā augsne derēs arī veikalos nopērkamie telpaugiem paredzētie augšņu maisījumi. To, kad mēslošanu nepieciešams piebremzēt, parādīs pats augs. Proti, ja auga lapas sāk kļūt pārlieku lielas vai birt, mēslošanu uz laiku vēlams iepauzēt. Savukārt nepietiekamas mēslošanas rezultātā lapu malas var sākt dzeltēt.

Fikusiem patiks saulainas vietas, tomēr tos nepieciešams pasargāt no tiešajiem saules stariem. Vasarās tie jutīsies labi arī novietoti tālāk no loga, savukārt tumšajos gadalaikos tomēr vēlams atbrīvot kādu vietu pie loga. Ņem vērā, ka fikusi gaismu uzņem caur lapām, tādēļ svarīgi, lai lapas visu laiku būtu tīras. Tas ir itin vienkārši veicams darbiņš – regulāri lapas viegli noslauki ar mitru lupatiņu vai švammi.

Fikusus laistīt nepieciešams regulāri, tomēr augsnei pirms kārtējās laistīšanas reizes jāļauj izžūt. Ziemas periodā laistīt augus nepieciešams retāk. Viscimperlīgākās ir tieši fikusu saknes – tās vienlīdz slikti pacietīs kā slapju, tā sausu augsni, tamdēļ jāparūpējas, lai kopšanā tiktu ievērota vienmērība un regularitāte. Pārlaistīšanas, pārāk zemas temperatūras, nepietiekamas gaismas vai caurvēja gadījumā skaistais augs var sākt mest lapas. Ziemas periodā vēlamā temperatūra ir +16 līdz +20 grādi pēc Celsija, bet ne zemāka par +14 grādiem pēc Celsija. Īpaši jutīgas pret zemu temperatūru ir Bendžamina fikusa raiblapainās šķirnes. Fikusiem netīk ne caurvējš, ne krasas temperatūru svārstības. Fikusi nav sausuma mīļi, tādēļ, ja telpās, kurās novietoti augi, ir silts un sauss gaiss, apkures sezonā nepieciešams apsmidzināt tā lapas, vai arī telpā uzstādīt gaisa mitrināju.

Pārstādīt fikusus vēlams vien gadījumos, kad augs podiņam kļuvis par lielu. Pavairot augu iespējams ar spraudeņiem.

Ņem vērā, ka fikuss ir indīgs augs. Tā lapās atrodas piensula, kas var radīt alerģiskas reakcijas, tādēļ fikusa formēšanas laikā ieteicams lietot cimdus, savukārt pēc tam noteikti nomazgāt rokas, lai izvairītos no iespējamības, ka piensula nonāk acīs. Tāpat uzmanies, lai tā nenonāktu uz mēbelēm, paklāja vai drēbēm, jo traipi var būt arī neizmazgājami.

Raksta tapšanā izmantota informācija no "Telpaugi.wordpress", mājaslapas "The Spruce", augu datubāzes "Smartgardens.eu" un augu virtuālās enciklopēdijas "Britannica".