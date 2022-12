Kā kopt puansetiju jeb Ziemassvētku zvaigzni, lai tā priecētu arī nākamgad

Ziemas saulgriežu gaidīšanas laikā mājas tiek rotātas ar gaismām un svētku rotājumiem, kuru starpā bieži redzams krāšņs augs lielām, sarkani zaļām lapām. Tā ir puansetija (Euphorbia pulcherrima) – viens no spilgtākajiem Ziemassvētku simboliem teju visā pasaulē. Daudzi šo augu iegādājas katru gadu no jauna, taču patiesībā puansetija ir daudzgadīgs telpaugs. Kā par to parūpēties, lai augs zeltu un plauktu arī nākamajos svētkos, skaidro Latvijas valsts mežu speciālisti.

Kā norādīts Latvijas valsts mežu mājaslapā, puansetijas ar košām krāsām mūs priecē 1,5 līdz 2 mēnešus. Taču viss atkarīgs no kopšanas. Augsnei podiņā jābūt mitrai, tomēr nevajadzētu pārlaistīt, citādi augs aizies postā sakņu kakla puves dēļ. Ņem vērā, ka nedrīkst liet ūdeni uz lapām – uz tām var parādīties plankumi.

Arī pēc uzziedēšanas augs vēlas saņemt barības vielas, tāpēc katrā laistīšanas reizē ieteicams ūdenim pievienot ļoti vājas koncentrācijas pilnmēslojumu, kas paredzēts ziedošiem augiem.

Puansetiju ieteicams novietot gaišā vietā, kur gaisa temperatūra ir 16 līdz 22 grādus pēc Celsija temperatūrā, bet ne radiatoru tuvumā, jo karstais, sausais gaiss saīsina tās mūžu.

Lai saglabātu puansetiju arī pēc svētkiem, tā jānovieto gaismā, piemēram, uz palodzes, bet ne tiešos saules staros. Augam pēc noziedēšanas aptuveni divus mēnešus ir atpūtas periods, tāpēc šajā laikā vēlams nodrošināt 13 līdz 15 grādus pēc Celsija temperatūru. Laistīšanu šajā laikā samazina, tajā pat laikā nepieļaujot sakņu kamola iekalšanu. Vēlāk augu var pārstādīt lielākā podā, irdenā, ūdens un gaisa caurlaidīgā, trūdvielām bagātā augsnē. Veģetācijas periodā par jebkuru nepatikšanu puķe ziņos ar lapu nomešanu, kam par iemeslu visbiežāk ir iekaltēšana vai pārlieku liels mitrums.

Veicot tumšošanu, augi ziedēs arī nākamajā gadā, bet ne tik bagātīgi, tiem veidosies sīkākas lapas, bet augums būs liels.