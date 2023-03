Kā pareizi atjaunot pāraugušu monsteru

Daudzgadīgā, mūžzaļā monstera ir kāpelētājaugs ar bezgala daudzām gaisa saknēm, kuras nedrīkst nogriezt. Tās parasti cenšas ievietot augsnē apkārt augam, kur tās, ātri iesakņojoties, palīdz augam stingrāk noturēties augsnē. Ar gadiem daudzmetrīgajai monsterai pārkoksnējas apakšējais stumbrs, kurš pamazām zaudē lapas, kļūst bezlapains, nedekoratīvs, Nacionālā Botāniskā dārza "Facebook" kontā vēsta Oranžērijas vadītāja Zane Purne, sniedzot padomus, kā monsteru atjaunot.

Monsteru ir viegli atjaunot, protams, rēķinoties ar zināmu laiku, kas nepieciešams auga apsakņošanai un jauno dzinumu izveidošanai. Pirmkārt, nogriež monsteras galotni un no tās izveido spraudeni ar trim līdz četrām lapām un saīsinātām gaisa saknēm. Šādu monsteras spraudeni sakņo bagātinātas kūdras substrātā, istabas temperatūrā un gaismā. Tas ar augsnē ievietoto gaisa sakņu palīdzību ātri izveido saknes.

Kad monsterai galotne nogriezta, atlikušo stumbru saīsina līdz tādai vietai, no kuras veidojoties jaunajiem dzinumiem, augs iegūs dekoratīvu izskatu. Tātad, lai monstera būtu lapota no pašas apakšas, to stumbru atstāj, apmēram 20 centimetru garumā, kā arī nogriež lielāko daļu gaisa sakņu, atstājot vien nedaudzas, kuras piedalīsies jauno dzinumu veidošanā.

Šādu monsteras atjaunošanu var nosaukt par "atsēdināšanu uz celma", ko samērā daudz izmanto ārā augošajiem kokiem, krūmiem. No nelielā bezlapu stumbra, no snaudošajiem pumpuriem veidojas vismaz viens līdz divi jaunie dzinumi. Tādējādi pēc šādas pamatīgas apgriešanas no iepriekšējās viengalotņu monsteras varam iegūt kuplāku augu, pat ar vairākām galotnēm.