Kā pavairot kalanhoju ar spraudeņiem

Kalanhojas tiek dēvētas par vienu no augiem, kuru ir ļoti viegli pavairot. Šoreiz aplūkojam to, kā kalanhoju var pavairot ar spraudeņiem.

Kā vēsta portāli "Dengarden" un "Gardeningknowhow", no mātes auga jānogriež aptuveni 5 līdz 7 centimetrus liels dzinums. Vēlams no dzinuma noņemt nost apakšējās lapas, bet ar lapu noņemšanu nevajadzētu pārcensties – jāatstāj vismaz divi lapu pāri. Augu uzreiz nevajadzētu stādīt iekšā podā, bet vismaz dienu jāļauj griezuma vietai pažūt istabas temperatūrā (augu nevajag likt ūdenī). Kā skaidro "Dengarden", šādi augs tiek pasargāts no slimībām, kas var iekļūt caur griezuma vietu.

Kad laiks pagājis – stādi spraudeni podiņā. Portāls "Dengarden" iesaka pēc tam jauno spraudeņa podu apklāt ar plastmasas maisiņu, kas radīs labvēlīgāku vidi auga attīstībai, bet "Gardeningknowhow" tā vietā iesaka izvēlēties kādu mazu terāriju, kur ievietot visu podu. Podiņš jānovieto uz palodzes, kur būtu netieša saules gaisma. Spraudenis apsakņosies 14 līdz 21 dienas laikā, vēsta "Gardeningknowhow", bet pēc tam to varēs atkal pārstādīt. Šajā periodā jāuzpasē, vai augsnei ir pietiekams mitrums.

Foto: Shutterstock

Savukārt "Tavs Dārzs" no savas pieredzes var ieteikt citu spraudeņu apsakņošanas metodi, kas it nemaz nav sarežģīta.

No mātes auga jānogriež aptuveni 6 līdz 9 centimetrus garš dzinums. Glāzi piepilda ar aukstu ūdeni, liek iekšā tikko kā nogrieztās auga daļas. Glāzes novieto uz palodzes. Par tām var droši aizmirst vismaz divas līdz trīs nedēļas, jo šajā laikā spraudenis sāks apsakņoties. Vēlams pārbaudīt, vai šajā laika posmā ūdens glāzītēs nav beidzies. Ja tā, tad papildina ūdens daudzumu. Spraudeņus pārstāda, kad tiem ir jau pietiekami garas saknes (apmēram 4 līdz 7 centimetri).

Foto: DELFI

