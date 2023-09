Kā un kurus telpaugus pavairot ar lapu spraudeņiem

Brīžos, kad nejauši gadās nolauzt kādu auga lapu, īstiem augu entuziastiem visgrūtāk ir to vienkārši izmest miskastē, jo lielai daļai telpaugu lapu ir potenciāls kļūt par jaunu augu. Ar kuriem šo metodi var piekopt un kā pareizi apsakņot, lasi šajā rakstā.

Dažādu veidu sukulenti, tajā skaitā naudas koki, pamatā veidojas no daudziem stingriem posmveida kātiem vai lapiņām, kurās tiek uzkrāts ūdens negaidītiem sausuma periodiem. No katras nebojātas, veselas lapas var pavisam vienkārši izaudzēt jaunu augu, "Delfi" skaidrojusi "For My Plants" saimniece Liāna Kažmere šajā rakstā.

Ja gadījies lapu nolauzt, nesteidzies to izmest, bet lēzeni iespraud irdenā, labi žūstošā augsnē. Vietu pie lapas apakšas apsmidzini ar ūdeni, lai lapiņa sāktu veidot savu sakņu sistēmu, auga stumbru un jaunas lapas. Lapas atdalīšanai ar griešanu izmanto asu, tīru nazi.

Alvejas vislabāk apsakņot, atdalot "mazuļus" no mātes auga, bet, ja tie nav izauguši, pavairošana veicama, nogriežot sulīgās lapas augšējo daļu. To iestādi ar gaisu bagātinātā, bet viegli mitrā augsnē māla puķupodā ar caurumu apakšā. Atceries, lai apsakņotu, alvejas lapas spraudeni nevajadzētu mērcēt ūdenī; tas var veicināt pūšanu.

Līdakastes var pavairot, gan atdalot veselu lapu ar sakņu sistēmu, gan ar horizontāli grieztiem lapu gabalu spraudeņiem aptuveni 5 centimetru garumā. Līdakastes ceru stāda augsnē jaunā podiņā, novieto siltā un gaišā vietā un pieticīgi laista. Savukārt garākas lapas vidusdaļas spraudeņus var apsakņot ūdenī un pašu lapas galu stādīt uzreiz augsnē. Pirms spraudeņu ievietošanas ūdens traukā apakšējo daļu iegriez slīpi vai veido trijstūra formu, lai pēc diennakts apžūšanas noēnotā vietā atcerētos spraudeņu pareizo augšanas virzienu. Lapu gabala spraudenis jaunu augu izveido pēc pusgada.

Bez līdakastes, naudas koka un alvejas, šādi var pavairot arī zāmijas, begonijas, kalanhojas, peperomijas pileju, eševērijas, Ziemassvētku kaktusu un citus sukulentus.

Kā norāda speciālisti portālā "Gardening Know How", ja apzināti plāno augu pavairot ar lapu spraudeņiem, tad pirms lapas atdalīšanas augu vajadzētu padzirdīt, lai lapās būtu ūdens un iesakņošanās laikā tā nesabojātos. Tāpat pārbaudi, vai lapa ir vesela un bez kaitēkļiem. Vislabāk augs iesakņosies no jaunākajām lapām.

Kad spraudeņi ievietoti augsnē, nevajadzētu tos likt tiešos saules staros, bet gan kādā noēnotākā istabas stūrī, lai spraudenis neizžūtu tik ātri. Atceries, ka augsnei apsakņošanas laikā jābūt mitrai, taču noteikti nedrīkst arī to pārlaistīt.