Kalst ziedkāti, aug sēnes un birst pumpuri: kādas kaites piemeklē falenopšus

Cēlie un skaistie falenopši, kas nereti tiek saukti par orhidejām, rotā ne tikai veikalu plauktus, bet arī parasti tiek iegādāti vai pasniegti kā dāvana tieši zemās cenas dēļ. Lai arī cik mēs censtos tam izdabāt, dažreiz sanāk pieļaut kādu misēkli, kā rezultātā augam nodaram ļaunu. "Tavs Dārzs" no savas padomu lādītes ir apkopojis likstas, kas mēdz piemeklēt falenopšus.

Ir tāds teiciens, ka no katras bezizejas ir izeja. To pašu var teikt arī par telpaugu kopšanu, jo uzreiz augs nav jānoraksta un jālidina atkritumu tvertnē, bet to var saglābt, kā arī darīt visu iespējamo, lai tas atkal priecētu ar savu krāšņumu.

Visām telpauga likstām, protams, viennozīmīgu atbilžu un "ārstēšanas padomu" nav, tāpēc allaž svarīgi ir definēt telpauga kaiti un to iemūžināt, lai pēc tam to parādītu speciālistam, kurš varētu sniegt vērtīgāko padomu. Arī "Tavs Dārzs" ir izcēlis rakstus, kuros ir aprakstītas ne tikai falenopšu likstas, bet arī orhideju. Neaizmirsti, ka visa pamatā ir pareiza telpauga kopšana! Dažādus eksotiskā auga kopšanas knifiņus varēsi izlasīt šeit.

Ja arī tev ir kāds interesējošs jautājums par falenopšiem, orhidejām vai citiem telpaugiem, to laistīšanu vai kopšanas darbiem ziemā, raksti to komentāru sadaļā vai arī e-pastā: maja@delfi.lv.