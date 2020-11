Kas jāzina par Ziemassvētku zvaigznes laistīšanu?

Skaistās puansetijas, kuras mēdz dēvēt arī par Ziemassvētku zvaigznēm, lēnām sāk piepildīt veikalu plauktus. Kad skaistais augs nonācis mājās, nereti nākas aizdomāties – kā pareizi to laistīt, lai krāšņums priecētu ilgāku laiku?

Puansetiju laistīšanas tēmu aplūkojis portāls "Gardening Know How", un zemāk no tā esam apkopojuši ieteikumus pareizai auga laistīšanai:

veiksmīgākai laistīšanai – augam jābūt iestādītam podiņā ar caurumu, jo tā notecēs liekais ūdens. Ja podā uzkrāsies liekais ūdens, tad tad pārlieku lielais mitrums var novest pie sakņu puves. Šajā rakstā vari lasīt audzētāju skaidrojumu par to, kāpēc augi jāstāda podos ar caurumiņu;

nereti veikalos nopērkamās puansetijas ir iesaiņotas dekoratīvos papīros, kuri ir tik glīti, ka negribas tos ņemt nost, bet labāk gan augu atbrīvot no šāda papīra, jo tas atvieglos laistīšanu. Kā gan augu varēs aplaistīt, ja tam apkārt ir papīrs?

puansetiju laistīšanā atceries – ar laistīšanas daudzumu nevajadzētu pārcensties, bet arī pārlieku maz ūdens var radīt skādi;

portāls iesaka puansetijas laistīt, ieliekot tās kādā traukā vai virtuves izlietnē. Augs veikli jāiemērc ūdenī, bet, kolīdz pa tā drenāžas caurumu sāk tecēt ārā liekais ūdens, tas ir jāpārceļ un jānoliek uz paplātes (vai liela šķīvja), kur notecēs liekais ūdens. Puansetijas nekad nevajadzētu ilgstoši mērcēt ūdenī;

kā pārbaudīt, vai augsnē ir pietiekams mitrums? Talkā var nākt gan speciālie mitruma mērītāji, gan visiem zināmā klasika – mitruma noteikšana, ieliekot augsnē pirkstu. Ja šķiet, ka augsne ir sausa, tad pienācis laiks telpaugu aplaistīt! Kā raksta portāls, augu var arī pacelt – ja tas šķiet viegls kā pūciņa, tad telpaugs ir jālaista;

puansetiju augsne jāuzpasē visu laiku – lai tā ir mitra, protams, ne tāda, ka augs "pludo".



Kā "Tavs Dārzs" savulaik norādīja zemnieku saimniecības "Kliģeni" siltumnīcas vadītāja Inese Raubiško-Reķe – puansetijas ir cimperlīgas, tās nevajag ne pārlaistīt, ne nokaltēt. Tāpēc ņem vērā arī šos speciālistes padomus, lai augs tavās mājās justos labi! Savukārt šajā rakstā vari izlasīt vēl citus viņas ieteikumus par puansetijām.