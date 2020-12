Ķīniešu naudas koks ar apaļām lapiņām – peperomijas pileja

Peperomijas pileja (Pilea peperomioides) lielveikalu augu nodaļās ir vieni no pamanāmākajiem telpaugiem tieši apaļo un spīdīgo lapu dēļ, un tieši lapas ir viens no iemesliem, kāpēc augs tiek dēvēts arī par pankūciņu augu, NLO augu un arī ķīniešu naudas koku.

Kā vēsta dzīvesstila un interjera portāls "Apartment Therapy", pilejas īpaši ir iecienītas skandināvu stila mājokļos, kur auga sulīgi zaļās lapas īpaši labi izceļas uz baltajām telpu sienām. Šis augs uz saviem garajiem kātiem veido apaļas un dažāda izmēra lapas, kuras nudien atgādina mazas pankūciņas. Tieši lapu dēļ augs tiek dēvēts arī par pankūciņu koku. Savukārt par pilejām tas tiek saukts par godu saīsinājumam no auga latīniskā nosaukuma – Pilea peperomioides, skaidro medijs.

"Apartment Theraphy" vēsta, ka auga dzimtene ir Ķīnas province Juhaņa (Yunnan), bet uz Eiropu tas atceļojis, pateicoties norvēģu misionāram Agnaram Espegrēnam (Agnar Espegren), kurš 1940.–tajos gados no brauciena mājās pārveda pileju spraudenīšus. Viņš tos izdalījis saviem draugiem un paziņām, un tā šis pankūciņu koks izpleties pa visu Skandināviju, kā arī citviet pasaulē, jo cilvēki savā starpā mainījās ar pileju spraudeņiem.

Kā mājās tikt pašam pie ķīniešu naudas koka? Atbilde ir pavisam vienkārša un daudziem zināma –to var iegādāties dārzkopības veikalos, kā arī augu internetveikalos. Tāpat vēl to var iegūt ar draugu starpniecību vai aktuālajās domubiedru grupās "Facebook", kur ik pa laikam kāds piedāvā spraudenīšus vai jau izlolotus augus podiņos. Kā novēroja "Tavs Dārzs", dārzkopības veikalos Latvijā var iegādāties gan iespaidīga izmēra pilejas, gan arī pavisam maziņus pileju stādiņus.

Foto: Shutterstock

Portāls "Greenery unlimited" raksta, ka pilejas ir viegli audzējami augi. Tām vislabāk mājoklī patiks gaiša vieta (vēlams pie loga), bet to noteikti nevajadzētu turēt tiešos saules staros, jo citādāk augam apdegs lapas. Savukārt, ja augam būs pārāk maz gaismas, tā lapas var sākt izbalēt, nemaz nerunājot par to, ka augs var sāk "protestēt", birdinot lapas. Protams, augs var birdināt lapas arī citu iemeslu dēļ, piemēram, tas ir pārlaistīts, pārmēslots, telpā nav labvēlīgi apstākļi utt. Arī portāls "Greenery unlimited" atgādina, ka ar laistīšanu noteikti nevajadzētu pārcensties – augu vēlams laistīt tad, kad augsnes virsējais slānis ir izžuvis. Vienmēr pirms nākamās laistīšanas reizes pārbaudi mitrumu augsnē! To var izdarīt ne tikai ar klasisko variantu, proti, pārbaudot mitrumu ar pirksta palīdzību, bet lielisks palīgs telpaugu kopšanā būs arī telpaugu augsnes mitruma mērītājs, kuru var iegādāties dārzkopības veikalos un internetveikalos. Pilejas ieteicams laistīt vienu reizi nedēļā, ne biežāk. Laistīšanas laikā rūpīgi aplūko arī auga lapas, iespējams, uz tām var būt kaitēkļi.

Vēlams auga lapas ik pa laikam arī notīrīt no putekļu slāņa, kā arī augu pagriezt uz citu pusi, lai nav tā, ka tas visu laiku aug tikai uz vienu sānu. Šajā rakstā vari lasīt plašāk, kad un kāpēc nepieciešams grozīt telpaugus.

Kas vēl jāzina par pilejām? Tām, kā raksta portāls "Bloomscape", patiks, ja gaisa temperatūra telpā būs no +18 grādiem pēc Celsija līdz +23 grādiem pēc Celsija. Ziemas laikā noteikti vajadzētu pārbaudīt, vai pileja neatrodas tuvu apkures iekārtām, tai skaitā radiatoriem, jo tā karstuma dēļ var birdināt lapas. Atšķirībā no citiem augiem, pilejām nevajag papildu mitrumu telpā, tām patiks arī sauss gaiss. Pilejas, kā atzīmē "Bloomscape", nav indīgi telpaugi, protams, ja tās saēdas mājdzīvnieki, tad augs var izraisīt mīluļiem gremošanas traucējumus.

Foto: Shutterstock

Izplatītākie jautājumi par pilejām

Portāls "Greenery unlimited" apkopojis arī biežākos jautājumus par ķīniešu naudaskociņu.

Kāpēc auga lapas paliek dzeltenas un nokrīt? Parasti pie tā vainojama auga pārlaistīšana. Labāk augu nedaudz iekaltēt, ne pārlaistīt.

Kāpēc pilejai krīt lapas? Kā jau minējām rakstā augstāk – tam var būt vairāki iemesli, piemēram, augs ir pārlaistīts, iekaltēts, tas nesaņem pietiekami daudz gaismas, tam ir nepiemēroti apstākļi telpā utt.

Kāpēc pileju lapas ir ar brūniem plankumiem? Augs ir pārlaistīts! Ja augsne ir mitra, tad gaidiet, līdz tā izžūs. Plankumi var vēstīt arī par pārāk lielu mēslojuma daudzumu, saules apdegumiem vai kaitēkļiem.

Cik bieži un kad mēslot pilejas? Telpaugiem ziemā ir miera periods, tāpēc mēslošana jāatliek līdz pat pavasarim. Augu ar mēslojumu var lutināt no pavasara līdz pat rudenim. Pilejas var pamēslot vienu reizi mēnesī, protams, ievērojot visas noteiktās mēslojuma devas, kuras var izlasīt uz iepakojuma. Šajā rakstā vari izlasīt telpaugu ekspertes ieteikumus telpaugu lutināšanai ziemā.

Kā pavairot pilejas? Ir divi iespējamie varianti – pavairot ūdenī vai augsnē. Jānogriež pilejas lapa, jāieliek traukā ar ūdeni un jāgaida, kad sāks spraukties saknītes.

Kāpēc zem pileju lapām ir tādi kā balti izciļņi? Portāls skaidro, ka tās ir īpašas auga poras (atvārstnītes). Tie nav kaitēkļi, tāpēc par to nevajadzētu satraukties.

Savukārt rakstos zemāk vari aplūkot, cik gan skaisti ķīniešu naudaskociņš izskatās dažādos mājokļos!