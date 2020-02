Kuriem augiem pelnus nebērt, bet kurus palutināt

Pelnus mēdz saukt par pelēko zeltu, jo tas ir ne tikai lielisks palīgs, ja ziemas laikā nepieciešams pakaisīt ledainās taciņas, bet arī kurināšanas pārpalikumus lieliski var izmantot augu labā.

"Tavs Dārzs" no savas padomu krātuves ir sarūpējis rakstus par pelniem un to izmantošanu dārzā. Ar speciālistu palīdzību ne tikai skaidrojam to, vai ir augi, kuriem labāk nebērt virsū pelnus, bet arī aplūkojam tos augus, kuri ļoti novērtēs pelnu devu.

Skaidrs ir viens – kas par daudz, tas par skādi, tāpēc ar pelniem noteikti nevajadzētu pārcensties! Visam jābūt balansā, kā arī ar šo mēslojumu ir jāievēro proporcijas. Arī proporciju špikeri varēsi aplūkot rakstos zemāk! Tāpat liec aiz auss, ka visu kokšņu pelni nav vienlīdz vērtīgi. Kā savulaik "Tavs Dārzs" atklāja Lauku konsultāciju un izglītības centra vecākais dārzkopības eksperts Māris Narvils, īpaši vērtīgi ir bērzu koksnes pelni, jo satur līdz 7 procentiem fosfora, 20 procentus kālija un 37 procentus kalcija, bet pelni, kas iegūti no skuju kokiem, sadegušo sveķu dēļ nav tik labs mēslojums.

Rakstos zemāk lasi vēl citu noderīgu informāciju par pelniem un to izmantošanu dārzkopībā!