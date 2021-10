Līdakastei rullējas lapas: kas kaiš augam

Līdakstes jeb sansevjēras ir vieni no telpaugiem, kas neprasa lielas rūpes. Galvenais noteiktums – tos nepārlaistīt. Izrādās, ka arī šos augus reizēm var piemeklēt kāda ķibele, piemēram, līdakastei var rullēties lapas. Kāpēc tā?

Līdakstu lapas ir kā šķēpi – tievas un garas. Ja līdakstes pārlej, tad lapas paliek mīkstas, dzeltenīgas, dažreiz tās "sašļūk". Bet, ko darīt, ja garās lapas sāk rullēties?

Kā vēsta portāls "Gardening know how", pie lapu rullēšanās, visticamāk, ir vainojami kaitēkļi. Tie barojas no lapām, kā rezultātā tās sāk rullēties. Līdakastēm var uzglūnēt tripši, kas varētu būt iemesls, kāpēc lapas sākušas rullēties.

Šie kaitēkļi nav tik viegli pamanāmi – mazi, sīki un iegareni kukainīši bēšā krāsā, kuri var atrasties gan lapu virspusē, gan apakšā. Kā ar tiem cīnīties? Portāls "Māja&Dārzs" no savas pieredzes var teikt, ka cīņa ar tripšiem nav no vieglākajām. Savulaik Latvijas Universitātes Botāniskā dārza telpaugu kopšanas speciāliste Ingūna Gudrupa norādīja, ka tripšus var apkarot ar līdzekli "NeemAzal-T/S". Šeit vari izlasīt informāciju par "NeemAzal-T/S" uzglabāšanu, pielietojumu un tā sastāvu. Portāls "Māja&Dārzs" arī to atzinis par labu esam – vismaz šis līdzeklis savulaik atbrīvoja monsteru no tripšu uzbrukuma.

