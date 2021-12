Mīlestības augs un laimes simbols – mirte

Savulaik mirte uz palodzes atradās gandrīz katrā mājoklī, jo tika uzskatīta par mīlestības augu un laimes simbolu. Grieķu mitoloģijā mirti uzskata par mīlestības augu – to saistīja ar dievieti Venēru un stādīja ap tās tempļiem, savukārt līgavu galvas kādreiz rotāja no mirtes zariem vīti vainagi, kas tika uzskatīts par veiksmīgas laulības simbolu.

Lai gan mūsdienās mirte vainagus rotā krietni retāk, tā joprojām kalpo kā lielisks papildinājums mājoklī, radot mājīguma sajūtu, turklāt tā ir pavisam pieticīga un viegli kopjama. Mirte ir mūžzaļš mirtu dzimtas krūms ar sīkām, tumšzaļām un cietām lapiņām, kas zied sīkiem, baltiem ziediņiem ar saldenu aromātu. Savvaļā krūms var sasniegt pat piecu metru augstumu, savukārt telpās – 60 centimetru līdz pusotra metra augstumu. Augu izcelsme ir Dienvideiropa un Ziemeļāfrika, un dzīvei telpās vislabāk pielāgojas 'Myrtus communis' jeb parastā mirte.

Lai gan mirte ir pavisam pieticīgs un kopjams augs, tās kopšanā ir nepieciešams ievērot pāris būtiskus priekšnoteikumus, lai augs mājoklī justos patiesi labi un priecētu mūs ar skaistajiem ziediņiem. Mirti var stādīt dažāda smaguma un skābuma augsnēs, tomēr vislabāk tai patiks, ja augsne būs neitrāla līdz viegli sārmainai un mālaina. Noteikti ņem vērā, ka augsnei jābūt labi drenējošai.

Mirte ir gaismu mīlošs augs, tādēļ ziemā vēlams to novietot uz palodzes, kur saules gaismu tā varēs baudīt visas dienas garumā. Pasargā to no tiešajiem saules stariem, kas varētu apdedzināt auga lapas. Vasarā augu droši vari iznest dārzā vai uz balkona, tomēr novieto to vietā, kur tā būtu pasargāta no vēja. Vēlams, lai ziemā temperatūra telpās būtu vēsa – ne augstāka par +15 grādiem pēc Celsija. Pārāk siltās telpās auga lapas paliks brūnas un sāks birt.

Foto: Shutterstock

Viens no svarīgākajiem aspektiem ir pareiza laistīšana – svarīgi augu neiekaltēt un arī nepārlaistīt. Ņem vērā – jo saulainākā vietā mirte tiks novietota, jo ātrāk izžūs tās augsne, ko nevajadzētu pieļaut it īpaši pirmajā sezonā, kad augam nepieciešams nostiprināt savu sakņu sistēmu, savukārt pārlaistīšana var attīstīt sakņu puvi un lapu brūnēšanu. Mēslot augu ieteicams vienreiz mēnesī ar telpaugiem paredzēto universālo komplekso mēslojumu.

Pavairot mirti vari ar aptuveni 10 centimetrus gariem, daļēji pārkoksnētiem spraudeņiem – vislabāk to darīt jūlijā un augustā. Ja vēlies to pavairot ar sēklām, vispirms ļauj tām vismaz 24 stundas izmērcēties siltā ūdenī.

Lai saglabātu auga formu, pavasaros tā regulāri jāapgriež. Tāpat augu jāsargā no bruņutīm un baltspārnēm, jo sīko lapiņu dēļ kaitēkļus apkarot būs krietni grūtāk.

Foto: Shutterstock

