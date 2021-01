Monstera zem lupas: trīs problēmas un risinājumi

Monstera ir viens no modīgākajiem telpaugiem, kuru savās īpašumā grib iegūt daudzi, jo īpaši, ja runa ir par raibo lapu skaistuli – 'Monstera Variegata'. Arī šis skaistais un eksotiskais telpaugs nav pasargāts no likstām, tāpēc esam apkopojuši trīs problēmas, kas var apvīt monsteru.

Arī monstera savu nepatiku saimniekiem izrādīs ar lapām – tieši tās "signalizēs", ja būsi augu pārlaistījis, iekaltējis, pārmēslojis vai nolicis nepiemērotā vietā. Tāpat uz lielajām telpauga lapām nereti varēsi novērot kādus nevēlamus "apakšīrniekus".

No "Tavs Dārzs" padomu vācelītes esam izcēluši rakstus, kuros savulaik vētījām par problēmām, kas skar monsteras. Tajos ar speciālistu palīdzību skaidrojām ne tikai to, kāpēc monsterai pēkšņi kalst lapas vai tās paliek melnas, bet arī skaidrojām, ko darīt, ja monsterai uz lapām ir tripši vai augsnē sāk dzīvoties trūdodiņi. Ja tev ir kāds jautājums par telpaugiem un kopšanu, tad raksti to e-pastā: maja@delfi.lv.

Savukārt šajā rakstā varēsi atrast noderīgus ieteikumus, kā izdabāt monsterai.

Auga protests: kāpēc monsterai pēkšņi kalst lapas

Monstera ir viens no iespaidīgākajiem telpaugiem interesanto formu lapu dēļ. Kā telpaugs tas izvēlēts ļoti daudzu mājās, jo ir dekoratīvs un pamanāms, turklāt augs nav pārāk cimperlīgs. Taču ko augs cenšas pateikt, ja tam pēkšņi lapas paliek sausas?

Kāpēc monsterai lapas paliek melnas

Piekritīsiet, ka telpaugiem ziemas periods nav no tiem vieglākajiem, – daži savu nepatiku rāda, metot lapas, savukārt telpaugu īpašniekiem siltajās telpās reizēm patīk pārcensties ar augu laistīšanu. Telpaugu liksta ir arī skārusi "Tavs Dārzs" lasītāju, kuras monsterai lapas paliek melnas. Kāpēc tā notiek, taujājām padomu Nacionālā botāniskā dārza (NBD) speciālistei.

Tripši uzbrūk monsterai: kā ar tiem cīnīties

Telpaugiem ik pa laikam uzglūn kāds nevēlams kaitēklis, un tā tas noticis arī "Tavs Dārzs" lasītājas mājās. Monsterai uz lapām parādījušies tripši, kas bojā auga lapas.

Ap telpaugiem lidinās mušiņas: kā cīnīties ar trūdodiņiem

Augļu mušiņu jeb drozofilu laiks ir beidzies, jo to aktivitāti mēs vairāk varam manīt vasarā, bet, ko darīt, ja ap telpaugu podiem lidinās mušiņas? Portālam "Tavs Dārzs" Latvijas Universitātes (LU) Botāniskā dārza telpaugu kopšanas speciāliste Ingūna Gudrupa rakstā tālāk stāsta, kā cīnīties ar mazajām telpaugu mušiņām, kuras sauc par trūdodiņiem.

