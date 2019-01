Ne tikai sukulenti – deviņi izturīgi telpaugi birojiem

Darba vietā laika trūkuma dēļ nereti aizmirstam apēst līdzi paņemtās pusdienas, kur nu vēl aplaistīt augus, kas stāv uz palodzēm vai darbagaldiem. Ja birojā ar augu kopšanu esi uz "jūs", bet augus tomēr vēlies, jo tie rada telpā mājīgumu, iespējams, jāapsver doma par tādu augu iegādi, kurus ir visai grūti nonāvēt.

Portāls "House Beautiful" ir apkopojis deviņus augus, kuri "nenomirs" uz tava darbagalda. Iespējams, ka ir īstais laiks savu darbagaldu padarīt par kripatiņu mājīgāku ar kādu skaistu telpaugu. Ja esat iesācējs augu kopšanā, sukulenti būs pareizākā izvēle. Tie ar ūdeni ir jāpadzirda ļoti reti, tāpēc par pārlaistīšanu var ļoti neuztraukties. Šeit var plašāk izlasīt par sukulentu kopšanu un rūpēm ziemas periodā.

Augi, kas aug gaisā – tā kā tiem nav vajadzīga augsne, arī laistīšanai liela uzmanība nav jāpievērš. Šiem augiem ļoti svarīgs faktors ir gaisa mitrums – tas nepieciešams visiem gaisā augošajiem augiem. Tāpēc augu var palutināt ar izsmidzinātu ūdeni no pulverizatora. Kā šos neparastos augus kopt, plašāk lasi šeit.

Foto: Shutterstock

Parunas vēsta, ka naudas koks jeb krasula mājoklī nes bagātību. Kāpēc gan šo augu neizvēlēties arī biroja telpām? Ja augs ir novietots "miega periodā" ar pazeminātu gaisa temperatūru, tas jālaista reti. Šajā rakstā vari izlasīt LU Botāniskā dārza speciālistes ieteikumus naudas koka kopšanai.

Pušķu hlorofīts (Chlorophytum comosum) ir viens no augiem, kas ir ļoti mazprasīgs, jo tā kopšana katram būs pa spēkam. Augam nekas nenotiks, ja laiku pa laikam to aizmirsīsi aplaistīt – augs ir ļoti pacietīgs un izturīgs. Tas ir tāpēc, ka augam ir resnas saknes, kurās tas uzkrāj ūdens rezerves. Šeit vari izlasīt plašāk par šo augu.

Foto: Shutterstock

Aloja, kas tiek saukta arī par alveju un aloe veru, telpās augs kā no pārpilnības raga. Tiesa, lai tā būtu – jāņem vērā pāris nosacījumi tās kopšanā, kurus varēsi atrast šeit. Atceries, ka dabā alvejas aug tuksnesī, tā kā iekaltēta zeme neko ļaunu nenodarīs, savukārt regulāri mitrs substrāts pamazām liks augam iznīkt. Ja ūdens būs liets par daudz, var gadīties, ka lapas sāks brūnēt un nopūt.

Sansevjēra, kas lielākoties tiek dēvēta par līdakasti, ir ierindojama starp augiem, kuri ir visvieglāk kopjamie. Šim augam pat visai reta laistīšana nenāk par sliktu, bet, ja darīsi to pareizi un pietiekami bieži, tad varēsi sagaidīt arī krāšņos ziedus. Līdakaste ir viens no tiem augiem, kuriem labāk patiks, ja to laistīsi no poda apakšas. Plašāk par līdakastēm vari izlasīt šajā rakstā.

Foto: Shutterstock

Eksotiskie bambusi. Bambusveidīgie augi – visi kā viens – piemēroti tiem, kam ir slinkums kopt augus. Piemēram, Fen šui mācības liecina, ka tieši bambusi ir ļoti vēlami augi mājās, jo tie nes veiksmi, tāpēc par šī eksotiskā auga ieviešanu mājās un darbavietā vērts padomāt katram. Kā audzēt bambusus savās mājās, lasi šeit.

Fikusi (Ficus) ir vieni no izplatītākajiem telpaugiem, turklāt – fikusu audzēšana nav sarežģīta, īpaši izturīgs ir parastais gumijkoks ar ādainām lapām, skaidro Latvijas Universitātes Botāniskā dārza telpaugu speciāliste Ingūna Gudrupa. Šajā rakstā vari izlasīt plašāk par fikusu daudzveidību, kopšanas knifiņiem un arī laistīšanu. Tikai jāņem vērā, ka ar fikusu laistīšanu ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Speciāliste norāda, ka tie necieš ne pārāk slapju augsni, ne iekaltēšanu. Laista, kad augsnes virskārta sāk apžūt.

Efejas ir krāšņi augi, bet arī tos nevajadzētu atstāt likteņa varā. Tām patiks vēsāka vieta un pietiekami bieža lapu rasināšana. Ja ir iespēja, tuvumā telpaugam var turēt trauku ar ūdeni. Šeit var izlasīt plašāk par šo ložņājošo telpaugu.