No ananasiem līdz garšaugiem: ko iespējams izaudzēt uz palodzes

Kamēr dārzs atstāts ziemas guļā un sācies aktuālais telpaugu uzfrišināšanas laiks, ir īstais brīdis pievērsties dārziņam uz palodzes. Pieredzes stāsti vēsta, ka šādi audzējami ne tikai garšaugi, piemēram, timiāns un baziliks, bet arī tādi eksotiski labumi kā ananasi. Tāpat iespējams lolot neparastus augus, piemēram, avokado stādu, kas podiņā izaudzēts no kauliņa.

Šoreiz no "Tavs Dārzs" rakstu lādes izcelsim stāstus par to, kā no dažādiem pārpalikumiem, kuriem pirmajā brīdī šķietami vieta rodama vien atkritumu grozā, iespējams izaudzēt gan ražojošus, gan arī vienkārši skaisti zaļojošus augus. Saprotams, milzu rezultāts nebūs redzams pāris dienu vai nedēļu laikā – tas var prasīt pat vairākus mēnešus un pat gadus.

Tāpat jāņem vērā laiks, kad uzsākt dažādu eksotisku gardumu un ēdiena garšas papildinātāju audzēšanu. Daudzus no "palodzes dārziņa" iemītniekiem neuztrauc, vai ārā ir decembris vai jūnijs, ja tam nodrošina augšanai nepieciešamo, taču arī tad, ja augu ieteicams stādīt pavasarī vai vasarā, jau šobrīd der izzināt visus sīkumus un ievākt informāciju, lai nenokavētu īsto brīdi. Šādi neparasti brīnumi būs labi kompanjoni taviem telpaugiem, tādējādi dodot labumu gan tev, gan arī mājokļa izskatam kopumā.

Tas, vai tev izdosies izaudzēt kādu interesantu telpaugu, vai beigu galā arī baudīt darba augļus ēdamā veidolā, atkarīgs no tā, cik uzmanīgi sekosi norādījumiem, mācīsies no citu kļūdām un ievērosi audzēšanas noteikumus.

Lasi un eksperimentē!