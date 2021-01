No tripšiem līdz trūdodiņiem: kā apkarot telpaugu kaitēkļus

Telpaugu kaitēkļi mājokļos nereti sagādā galvassāpes saimniekiem, jo, kad šķiet, ka tie jau apkaroti, ņiprie kukaiņi atkal parādās. Tieši tāpēc "Tavs Dārzs" sarūpējis kolekciju, kurā uzzināsi, kā cīnīties ar nevēlamajiem telpaugu viesiem.

Augiem ziemā ir grūti – trūkst gaismas, tiem kaitē arī telpu sausais gaiss, turklāt daļai augu netīk pārāk augstā vai citiem pazemināta temperatūra telpā. Visu šo apstākļu kopums noved pie tā, ka telpaugiem parādās kaitēkļi. Nereti arī nevēlamos telpaugu "apakšīrniekus" mēs savās mājās atvedam no veikala. Tieši tāpēc, ja vēlies savu mājokli papildināt ar kādu jaunu augu, veikalā rūpīgi aplūko telpauga lapas no visām pusēm, jo, iespējams, uz kādas no tām "sēž" kāds kaitēklis.

Zemāk vari aplūkot speciālistu ieteikumus, kā tikt ar tiem galā! Tāpat varēsi uzzināt, kuri ir izplatītākie telpaugu kaitēkļi. Ielūkojies arī šajā rakstā, jo tajā ir izklāstīti knifiņi telpaugu laistīšanā ziemā. Ja tev ir kāds jautājums par telpaugiem un kopšanu, tad raksti to e-pastā: maja@delfi.lv