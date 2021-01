Papardei kalst lapas: kas kaiš augam

Telpaugi savu nepatiku izrāda ar lapām – tās sāk birt, maina krāsu vai novīst. Arī nefrolēpes, kuras saucam par istabas papardēm, mēdz saimniekiem signalizēt par problēmām. Kāpēc papardēm kalst lapu gali – par to rakstā tālāk.

Ārzemju mediji raksta, ka, visticamāk, papardei ir pārāk maz mitruma, tāpēc lapu gali kalst un čokurojas. Viens no iemesliem varētu vēl būt tas, ka paparde ir nolikta pie sildierīcēm, kas tai varētu nepatikt, jo papardes mīl mitru gaisu. Atcerieties – papardes dabā aug mežos, kur tām ir piemēroti apstākļi. Arī telpās mums jānodrošina tām piemēroti apstākļi, smidzinot auga lapas un vienmērīgi laistot.

Ko darīt ar nokaltušajiem lapu galiem? Portāls "Bloomscape" raksta, ka šie lapu gali noteikti nekad vairs nepaliks zaļi, tāpēc tos droši var nogriezt.

Kā savulaik portālam "Tavs Dārzs" skaidroja Latvijas Universitātes (LU) Botāniskā dārza telpaugu speciāliste Ingūna Gudrupa, vispiemērotākā vieta papardēm ir ziemeļu – austrumu puse, kur ir viegls noēnojums. Ziemā tās jātur telpā, kur ir pietiekami gaišs, augs visu dienu nedrīkst būt tumsā. Tāpat svarīga ir pareiza temperatūra – vislabāk papardēm patiks siltas telpas no +16 līdz +23 grādiem. Telpaugam jānodrošina gaisa mitrums, jo tas ir viens no vissvarīgākajiem priekšnoteikumiem to audzēšanā. Ja gaiss būs pārāk sauss, tad sāksies lapbire. Augu nedrīkst novietot tuvu radiatoriem vai citiem sildelementiem.

Speciāliste norādīja, ka papardēm nedrīkst pieļaut iekaltēšanu un arī pārlaistīšanu, vērīgi jāseko līdzi tam, kāds ir mitruma līmenis substrātam. LU Botāniskā dārza speciāliste ieteica sausā klimatā papardes lapas apsmidzināt ar smalku pulverizatoru.

