Pārlaistīts vai iekaltēts telpaugs: padomi, kā skādi vērst par labu

Telpaugs mājoklī ir īsta omulības sastāvdaļa, bet nereti tā aprūpētāji pāršauj pār strīpu, kā rezultātā augs ir pāliets vai arī iekaltēts. Ja arī tev gadījusies liksta ar telpauga pārliešanu vai iekaltēšanu, tad krietni noderēs "Tavs Dārzs" sarūpētā padomu vācelīte, kurā ir vērtīgi padomi, lai skādi vērstu par labu.

Iekaltēts vai pārlaistīts telpaugs uzreiz nav taisnā ceļā jāpavada pa skuju taku, proti, atkritumu kastē, bet to var arī mēģināt "reanimēt".

Astoņus izplatītus iemeslus, kāpēc telpaugi iet bojā, lasi šajā rakstā.

"Tavs Dārzs" no padomu vācelītes ir izcēlis rakstus par telpaugu iekaltēšanu un pārlaistīšanu, kuros varēsi izlasīt ne tikai speciālistu knifiņus, bet arī to, kā ziemas periodā telpaugi pareizi jālutina ar ūdeni. Atceries, ka ziemas periodā telpaugi ir jālaista regulāri, jo istabās ir silti un radiatori darbojas uz pilnu jaudu. Tieši tas ir viens no iemesliem, kāpēc augsne ātrāk žūst.

Iekaltēts vai pārlaistīts telpaugs radīs arī sava veida sekas, jo augs sāks izrādīt savu nepatiku, proti, tam var sākt birt, dzeltēt lapas vai uz tām var parādīties pleķi. Protams, sukulenti noteikti neiebildīs pret iekaltēšanu, bet pretēji var rīkoties citi telpaugi, piemēram, acālijas, kamēlijas un citi augi.

Zelta vidusceļš telpaugu laistīšanā noteikti ir mērenība, sabalansētība, kā arī atbilstoša ūdens deva auga prasībām. Starp citu - lielisks palīgs telpaugu laistīšanā var būt mobilā aplikācija, kas piefiksēs laistīšanas reizes.

Lai veicas telpaugu kopšanā!