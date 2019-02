Pavasara skaistules narcises: viss par kopšanu podiņā un dobēs

Veikalu plauktos gozējas pavasara vēstneses narcises, kas liecina par to, ka lēniem soļiem tuvojas plaukstošais gadalaiks. "Tavs Dārzs" no savas padomu vācelītes ir izcēlis rakstus par šo krāšņo augu kopšanu un audzēšanu ne tikai puķu dobēs, bet arī iekštelpās.

Jau pavisam drīz no dobītēm sprauksies ārā aromātiskās narcises, bet ziemas periodā mums nākas samierināties ar nopirkto pavasari podiņos – narcisēm, tulpēm, hiacintēm un citām pavasara skaistulēm, kuras nav ne uz pusi sliktākas par dārzā ziedošajām.

Ja esi lēmis par labu košai narcisei podiņā, tad jāņem vērā vairāki priekšnoteikumi, lai rūpētos par auga labsajūtu. Pirmkārt, podiņš noteikti jāietin papīrā vai vairākos maisiņos, lai tas pa ceļam no veikala uz mājām nenosaltu. Mājās tam labāk patiks vēsa vieta, jo tad narcises ilgāk ziedēs. Arī par apgaismojumu nevajadzētu aizmirst, tāpēc šie augi noteikti nebūs paredzēti telpām, kur ir slikts apgaismojums vai nav logu. Tāpat arī to noteikti vajag palutināt ar ūdeni, bet nekādā gadījumā nevajadzētu aizrauties ar pārlaistīšanu, jo tā augam nodarīsi skādi. Šajā rakstā varēsi izlasīt plašāku informāciju par narcisēm, kuras iegādātas podiņos. Pārziedējušās narcises ar visu podiņu nav jānes uz atkritumu tvertni, bet tās pēc tam var iestādīt savā dārzā, ko ir pārbaudījis arī "Tavs Dārzs".

Taču, ja esi klasikas piekritējs un roka nestiepjas pēc narcisēm podiņos, tad noderēs šis raksts no "Tavs Dārzs" enciklopēdijas, kur ir aprakstīts svarīgākais par narcisēm. Tajā ne tikai varēsi izlasīt, kuras narcišu šķirnes ir lielākā cieņā, bet arī to, kur tās labāk dārzā stādīt un to, kad ir īstais brīdis tās pārstādīt. Tāpat noderīgs būs raksts, kurā skaidrots - ko iesākt ar sīpolpuķu sīpoliem, kas ir palikuši pāri no rudens. Kā izrādās, tad pat ziemas laikā narcišu sīpolus var droši ierakt zemē!

Ja arī tev ir kāds padoms par narcišu audzēšanu, kopšanu vai pārstādīšanu, tad raksti to komentāru sadaļā vai arī e-pastā: maja@delfi.lv.