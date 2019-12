Pieci neticami viegli audzējami telpaugi, kas zels arī sliņķu miteklī

Ir cilvēki, kas uzskata – dārzniecība un rūpes par telpaugiem ir paredzēta tikai īpaši veiksmīgajiem un tad, ja tev nav "zaļo pirkstiņu", augiem labāk nepieskarties. Vienīgais izņēmums ir kaktuss. Par to var parūpēties ikviens. Tomēr, ja uzskati, ka neproti par augiem rūpēties un esi iesācējs šajā jomā, tev nebūt nav jāaprobežojas ar kaktusu vai plastmasas augiem uz savas palodzes.

Ja vēlies zaļojošu mitekli bez specifiskām zināšanām un laika augu kopšanai, ieteicams izvēlēties kādu tropisku augu. Tie ir piemēroti arī tiem, kas mēdz aizmirst zaļojošo skaistumu regulāri aplaistīt. "Better Homes and Gardens" piedāvā iepazīties ar pieciem augiem, kas neaizies bojā pat tad, ja uz trim nedēļām ieliksi tos skapī un aizmirsīsi aplaistīt. Tev gan nav obligāti jāmoka savi augi, lai pārbaudītu to izturību. Arī tiem noteikti savs izturības slieksnis.

Protams, arī tad, ja esi pārliecināts, ka rūpes par augiem ir tava stihija, šie augi iederēsies un krāšņi zaļos arī tavā mājoklī.

Lūk, pieci augi, kas neprasa milzu rūpes.