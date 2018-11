Pieci slikti telpaugu iegādes un kopšanas paradumi, kas ir jāizskauž

Lielākoties augu kopšanā tiek runāts par to kopšanas knifiņiem, nepieciešamajiem klimatiskajiem apstākļiem un pārstādīšanu, bet dažreiz svarīgi ir dzirdēt arī citu viedokli, piemēram, ko nevajadzētu pieļaut, kādas ir izplatītākās kļūdas un misēkļi augu kopšanā. Portāls "Apartment therapy" apkopotajis piecus sliktus telpaugu kopšanas paradumus, kurus vajadzētu izskaust.

1. Pirkt visu, kas iepatīkas

Telpaugu iegāde ir visai apsveicama ideja, bet vajadzētu šos pirkumus veikt pārdomāti, jo ne visi telpaugi der visām telpām. Dažiem no telpaugiem labāk patiks saulainas vietas, bet citi būs ēnmīļi. Ja augam nebūs nodrošināti nepieciešamie klimatiskie apstākļi, tad tā dienas būs skaitītas un augs nīkuļos. Sākumā iepazīsties ar informāciju, kas ir uz auga podiņa, bet, ja nepieciešams, tad vērsies veikalā pie konsultanta, kas noteikti varēs pastāstīt vairāk. Ja ar to nav gana, tad meklē informāciju interneta vietnēs, žurnālos vai grāmatās.

2. Ūdens deva kā problēmas risinājums

Piekritīsiet, ka nereti nagi niez, jo tā vien gribas apliet savus telpaugus ar ūdeni. Atceries – kas par daudz, tas par skādi! Nekādā gadījumā nevajadzētu pārcensties ar augu laistīšanu tā, ka viss pludo. Katram augam ir savas prasības attiecībā uz laistīšanu, piemēram, sukulentus viennozīmīgi nevajadzētu liet katru dienu. Nereti ar ūdens devu telpaugu īpašnieki "iebrauc otrā grāvī", jo tie domā, ka ūdens spēs atrisināt visas problēmas. Iespējams, ka telpaugu ir piemeklējusi pavisam cita liksta, nevis tas, ka tam trūkst ūdens.

3. Augu smidzināšana nav laistīšana

Ik pa laikam augu lapas ir ieteicams palutināt ar ūdens izsmidzināšanu. Tikai atceries – smidzināšana nav tas pats, kas augu laistīšana! Kā salīdzina "Apartment therapy", tad to var iedomāties arī šādi, piemēram, cilvēks lūdz glāzi ar ūdeni, bet tā vietā ūdens viņam tiek iesmidzināts sejā. Tāpat ir arī ar augiem. Protams, tas uzreiz nenozīmē, ka augus nevajadzētu apsmidzināt – vajag!

4. Vienāda augu laistīšana

Atceries, ka visus augus nevar laistīt vienādi, jo katram būs savas prasības, piemēram, nevar monsteru laistīt tā pat kā sukulentus. Atceries, ka augu laistīšana dažādos gadalaikos atšķiras. Ja sanāk piemirst laistīšanas biežumu, tad mūsdienās var izmantot modernās tehnoloģijas, proti, lejupielādēt savā mobilajā augu laistīšanas aplikācijas, kas būs lielisks palīgs. Tāpat talkā vari ņemt veco, labo metodi – izveidot pats savu tabulu uz papīra, kurā uzskaitīts augu laistīšanas biežums. Aizmāšām noderēs arī šī efektīvā metode, kurā izmantots ledus. Vairāk par to vari izlasīt šajā rakstā.

5. Padoties pie pirmās neveiksmes

Katram reiz augu kopšanā sanāk kļūdīties. Cits augus pārlaista, cits pārkaltē, bet tas uzreiz nenozīmē, ka vajadzētu padoties pie pirmās neveiksmes. Ja augs iet bojā, tas uzreiz nenozīmē, ka esi mūžīgais neveiksminieks un augu kopšana tev nepadodas. Iespējams, tā nav tieši tava vaina, bet šis augs jau ir bijis slims, kad to iegādājies. Iemesli var būt visdažādākie – sākot no mājdzīvnieku īpašajām rūpēm pret augu līdz pat neatbilstošiem klimatiskajiem apstākļiem. Atliek tikai mācīties no savām kļūdām. Atceries – zaļo īkšķīšu īpašnieki nepiedzimst ar šādu prasmi, bet to apgūst dzīves laikā. Šajā rakstā varēsi izlasīt, kādas ir piecas izplatītākās kļūdas un problēmas, kas neļauj telpaugam labi iedzīvoties.