Pieticīgā un indīgā skaistule – dīfenbahija

Telpaugi mājās ir īsts omulības radītājs, bet to klāsts ir tik daudzveidīgs un plašs, ka reizēm ir grūti nosliekties tikai par labu vienam. Šoreiz aplūkojam indīgo, bet tajā pašā laikā arī ātraudzīgo telpaugu dīfenbahiju (Dieffenbachia), kurai ir sulīgi zaļas un raibas lapas.

Laikraksts "Latgales Laiks" plašāk apskatījis dīfenbahijas audzēšanas un kopšanas knifiņus, kā arī potenciālos auga kaitēkļus.

Dīfenbahijas izceļas ar savām sulīgi zaļajām lapām, kas var būt raibas kā dzeņa vēders – lāsumiņiem, svītrām, plankumiem, punktiem un marmora rakstiem. Tāpat ir atšķirīga arī lapu forma. Piemēram, ātraudzīgās dīfenbahiju lapām ir zaļš pamattonis, bet uz tā redzamas dzeltenas svītras. Arī šo telpaugu augstums mēdz variēt, proti, ir gan vidēja auguma šķirnes, gan arī lielas.

Kā vēsta laikraksts, dīfenbahiju dzimtene ir Vidusamerikas un Dienvidamerikas tropiskie lietus meži, un kopumā dabā sastopamas 25 dīfenbahiju sugas. Viena no bagātīgāko šķirņu īpašniecēm ir tieši raibā dīfenbahija.

Ja paveicas, tad var redzēt arī šo telpaugu ziedam – tas ir ļoti mazs, līdzīgs kallām un zaļgandzeltanā krāsā. Laikraksts gan iesaka izlauzt šos ziediņus, lai nenovājinātu augu.

Kā audzēt dīfenbahijas

Vislabāk telpaugs jutīsies gaišā vai nedaudz noēnotā vietā, bet liela auguma dīfenbahijas labāk novietot uz grīdas, pāris metrus no loga. Kā uzsver laikraksts, pārāk tumšā vietā raibās lapas var kļūt zaļas. Arī dīfenbahijām telpā nepieciešams nodrošināt vienmērīgu siltumu, bet jāliek aiz auss, ka šiem augiem nepatīk krasas temperatūras svārstības un caurvējš. Augam vēlams ziemas periodā nodrošināt telpās +18...+20 grādus pēc Celsija, bet vasarā tiem vajadzētu būt +25 grādiem pēc Celsija. Laikraksts brīdina – ja temperatūra ilgstoši ir +15 grādiem pēc Celsija vai zemāka, augi sāk nīkuļot.

Ja augs ir vecāks, tam var izveidoties visai neglīts un kails stumbrs, kuram galotnē būs lapu pušķis. Kā iesaka "Latgales Laiks", šādu galotni nepieciešams nogriezt un apsakņot. Šos spraudeņus var spraust ne tikai kūdras un grants maisījumā, sfagnu sūnā vai grantī, bet arī ievietot traukā ar ūdeni. Turklāt jaunus augus var iegūt arī no bezlapu stublāja posmiem. Laikraksts norāda, ka tos vēlams noguldīt uz substrāta tā, lai pumpuru vietas būtu vērstas uz augšu. Šie galotņu spraudeņi apsakņojas divās līdz trijās nedēļās, ja vien telpā tiek nodrošināta optimāla gaisa temperatūra, proti, +22...+24 grādi pēc Celsija. Jāņem arī vērā tas, ka stumbra spraudeņu apsakņošana norit lēnāk. Kā iesaka laikraksts, lai uzturētu vienmērīgu augsnes un gaisa mitrumu, spraudeņus piesedz ar plēvi vai uzliek virsū stikla trauku. Telpauga pavairošanu var veikt visu gadu, bet labāk to darīt tieši janvārī. Ja vecs augs ir apgriezts, tad tam no snaudošajiem pumpuriem izaugs jauni dzimumi, vēsta laikraksts.

Dīfenbahijas ir ātraudzīgas, tāpēc saimniekiem jārēķinās ar biežu telpauga pārstādīšanu, proti, tas jādara vismaz 2 līdz 4 gados reizi. Telpaugu nepieciešams stādīt irdenā un auglīgā augsnē, vislabāk izvēlēties skābu augsni, kuras pH līmenis ir 4,5 – 5,5. Auglīgu dārza augsni var samiksēt arī ar kūdru un rupju granti, bet pašā poda apakšā drenžāi var iebērt kārtu rupjas grants.

Kā uzsver laikraksts, dīfenbahijas patērē daudz ūdens – augsnei vienmēr jābūt mitrai, augus nedrīkst iekaltēt. Jāliek aiz auss, ka dīfenbahijas nedrīkst pārlaistīt, jo tad telpaugs aizies bojā. Tāpat dīfenbahijām kaitīgs ir liekais augsnes mitrums vēsās saknes. Laikraksts norāda, ka augam var nopūt saknes, par to parasti liecina brūni, sausi plankumi uz lapām un apakšējo lapu dzeltēšana.

Ziemas periodā šo telpaugu nepieciešams laistīt mazāk, bet pavasarī un vasarā tās var laistīt bagātīgi. Vislabāk dīfenbahiju laistīšanai izmantot ūdeni, kas ir istabas temperatūras vai nedaudz siltāks. Savukārt auga lielās lapas var palutināt ar siltu dušu. Laika posmā no maija līdz augustam dīfenbahijas ik pēc divām nedēļām ieteicams mēslot ar pilnmēslojumu.

Šajā rakstā vari izlasīt LU Botāniskā dārza telpaugu speciālistes ieteikumus pareizai telpaugu laistīšanai ziemas periodā.

Laikraksts brīdina, ka sausā istabas gaisā dīfenbahijām var uzmesties tīklērces, tripši un laputis. Savukārt sliktos audzēšanas apstākļos, piemēram, vēsās, mitrās un nevēdinātās telpās dīfenbahijas bojā pelēkā puve.

Viens no indīgajiem telpaugiem

Jāņem vērā, ka dīfenbahijas ir pieskaitāmas pie indīgajiem telpaugiem. Kā uzsver laikraksts, nonākot barības vadā, dīfenbahija nodara tikpat lielus iekšējo orgānu bojājumus kā sadzīvē lietojamo bateriju skābe – barības traktā tiek izdedzināts caurums! Tāpat telpaugu sula kairina arī ādu un gļotādu.

Dīfenbahijas var nodarīt skādi arī mājdzīvniekiem, ja to pagaršo suns vai kaķis, tad dzīvnieks var ļoti stipri saindēties. Turklāt atlabšana var aizņemt vairākas nedēļas. Mazākie dzīvnieki var arī nomirt. Laikraksts mudina šo telpaugu novietot tā, lai pie tā nevarētu piekļūt ne tikai suns vai kaķis, bet arī bērni.

Ja telpaugs tiek pavairots ar spraudeņiem vai tiek kopts – jābūt ļoti uzmanīgam. Labāk darbā ar dīfenbahijām lietot izturīgus gumijas cimdus.

Šeit vari izlasīt plašāku informāciju par vēl citiem indīgajiem telpaugiem, kuri var apdraudēt ne tikai cilvēku, bet arī dzīvnieku veselību.

