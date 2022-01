Pieticīgā un pacietīgā palodzes rota – brīnumpuķe alveja

Alvejas varbūt nav tās daiļākās palodzes rotātājas, tomēr aizvien sastopamas teju visās telpaugu mīļu mājās. Tās bija iecienījušas mūsu vecmāmiņas, un visticamāk, ka tās rotās arī mūsu nākamo paaudžu mājokļu palodzes auga labo īpašību dēļ, izmantojot to veselības uzlabošanā un skaistumkopšanā. Rakstā par to, kā šo brīnumaino augu pareizāk kopt un lolot.

Alveja, plašāk pazīstama arī kā "aloe vera" ir viena no visvieglāk kopjamajiem telpaugiem. Tās dzimtene ir Āfrika, kur brīvā dabā tām tīk augt tuksnešainā, siltā un sausā vietā. Tieši šī iemesla dēļ tās arī ir itin viegli kopjamas, jo galvenais ir ievērot divus priekšnoteikumus – nodrošināt pietiekamu saules gaismu un atbilstošu laistīšanu. Savā dzīves garumā alvejas var sasniegt augstumu no 30 līdz 60 centimetriem, tomēr visbiežāk tās vairāk izpletīsies platumā, nevis garumā, izplešot savas biezās, stingrās, un nereti arī asās lapas. Ņem vērā, ka alveja ir lēni augošs augs, tādēļ, lai tā priecētu tevi ar dzeltenīgajiem ziediem, būs jāpagaida, līdz tā sasniegs vismaz trīs līdz četrus gadus. Turklāt ar ziediem tā tevi var pārsteigt neatkarīgi no gada laika, jo tai nav noteikta ziedēšanas perioda.

Kā jau minējām, viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai alveja justos labi, ir gaisma. Tā mīlēs gaišu un siltu telpu. Vislabāk, ja to novietosi pie loga, kur saules gaisma iespīd lielāko dienas daļu. Tomēr raugies, lai augs nebūtu novietots virs radiatora, jo tādējādi vari traumēt auga sakņu sistēmu. Ideālā temperatūra – no +21 līdz +26 grādiem pēc Celsija, tomēr tā gana labi spēs adaptēties arī aukstākiem apstākļiem. Tomēr nebūtu vēlams, ja temperatūra istabā, kurā mīt vērtīgais augs, noslīdētu zem +10 grādiem pēc Celsija, jo tad, visticamāk, tas sāks nīkuļot, gluži tāpat notiks, ja to novietos pārāk ēnainā vietā. Savukārt, ja saules gaisma augam izrādīsies pārāk agresīva, tā par to ziņos ar brūniem plankumiem uz lapām.

Ja alvejas lapu gali palikuši brūni, pārliecinies, kāda ir pārējā lapas daļa – ja tā ir mīksta, tad vislabāk nogriezt visu lapu. Savukārt, ja lapa šķiet veselīga, tad nogriezt nepieciešams tikai brūno lapas galu.

Runājot par laistīšanu, kā jau daudziem citiem augiem, arī, rūpējoties par alveju, ir svarīgi, lai augs netiktu ne iekaltēts, ne pārliets. Augu laisti tad, kad augsnes virskārta divu centimetru dziļumā ir pilnībā izžuvusi. Biežāka laistīšana nepieciešama karstajos vasaras periodos, savukārt ziemā par augu drīkst arī nedaudz "aizmirst". Par ūdens trūkumu liecinās sausas un savijušās lapas, savukārt par pārlaistīšanu – mīkstas vai pūstošas lapas un stumbrs. Vislabāk alveja jutīsies pH neitrālā augsnē, un traukā ar labu drenāžu. Mēslot augu nepieciešams ne biežāk kā reizi mēnesī, izmantojot sukulentiem paredzētos mēslošanas līdzekļus.

Alveja ir viens no augiem, kas, ja tiks nodrošināti atbilstoši apstākļi, regulāri tevi priecēs ar jaunajiem dzinumiem. Ja ieraugi, ka alvejai blakus aug jauns "bērniņš", nesteidzies to pārstādīt – vislabāk to darīt, kad tas sasniedzis 10 centimetru augstumu. Ņem vērā, ka, iespējams, jauno dzinumu saknes būs savijušās ar galvenā auga saknēm, tādēļ tās jāatdala ļoti uzmanīgi. Augu nepieciešams pārstādīt vien tad, kad tam podiņš kļuvis par mazu, turklāt ievēro, ka vislabāk izvēlēties nevis dziļāku, bet gan platāku podu. Iestādot alveju pārāk dziļi podā, apakšējās lapas var nopūt.

Lai gan alvejām ir daudz veselīgu īpašību attiecībā pret cilvēkiem, tās ir indīgas mājdzīvniekiem, tādēļ vislabāk augu novietot tā, lai četrkājainie draugi to intereses pēc nevarētu nogaršot.

Par to, kā augu pareizi izmantot veselībai un skaistumam, lasi šajā rakstā.

Raksta tapšanā izmantota informācija no "Telpaugi.wordpress", mājaslapas "Gardening Know How", "The Spruce" un "Get Busy Gardening".