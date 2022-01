Pieticīgās skaistules dracēnas – padomi to pareizai kopšanai

Piekritīsiet, telpaugi ir lielisks veids, kā mājoklī ienest nedaudz dabu un dzīvību? Tomēr ne visiem ir "zaļie īkšķīši", tādēļ priekšroka tiek dota augiem, kas kopšanas ziņā ir pieticīgi. Un dracēnas ir vienas no populārākajām izvēlēm, jo tās ir gan viegli audzējamas, gan viegli kopjamas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai arī dracēnas ir pieticīgas un pacietīs gan gaišākas, gan pavisam noēnotas vietas, kamēr citi augi tā vietā sāktu nīkuļot, tās arī būs visnotaļ pateicīgas, ja to kopšanā tiks ievēroti pāris priekšnoteikumi un sagādāti atbilstoši apstākļi. Ja veikala plauktā jau sen esi noskatījis skaisto dracēnu ar tās nevaldāmo lapotni, bet tomēr neesi vēl sadūšojies to iegādāties, vai arī – ja iepriekš dracēna jau ir bijusi, tomēr sadraudzēties kā neizdevās, tā neizdevās, portāls "Māja&Dārzs" no savas padomu vācelītes apkopojis rakstus tieši par šiem telpaugiem.

Rakstu apkopojumā zemāk varēsi iepazīties ar dracēnu kopšanas pamatnoteikumiem, gan par to, kad augu labāk pārstādīt. Tāpat gūsi ieskatu dracēnu lielajā dažādībā, un, iespējams, atradīsi sev acīm tīkamāko no visām dracēnām. Tāpat atradīsi skaidrojumus par to, kādēļ augam strauji dzeltē un birst lapas, ko nozīmē melnas lapas un, cik bieži augs jālaista, lai nebūtu ne par maz, ne par daudz.

Lai tava dracēna zeļ un zaļo!