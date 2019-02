Puķu pods kā telpas 'odziņa': septiņas idejas telpaugu traukiem

Interjera elements mājoklī var būt ne tikai kāds dizaina dekors, bet arī puķu pods. Iedvesmojoties no portāla "Better Homes and Gardens", aplūkojam septiņus dažādus puķu podus, kas mājoklī var būt īstas telpas "odziņas".

Savukārt šajā rakstā vari izlasīt, kādas ir būtiskākās podu atšķirības, kā arī to, kāpēc svarīgi ir izvēlēties podus ar caurumiņu apakšā. Keramikas pods ir īsta klasika mājoklī. Lai gan ir ierasts lielveikalu plauktos redzēt brūnas krāsas podus, tie var arī būt citā krāsā, kā arī ar dažādiem zīmējumiem. Stikla trauki. Ar šādu trauku viss būs kā "uz delnas" redzams. Varēs vērot auga saknes, kas spraucas cauri augsnei. Stikla traukus izmanto arī hiacinšu pasteidzināšanai. Šajā rakstā vari izlasīt, kā uzziedināt hiacintes bez stādīšanas podiņā. View this post on Instagram A post shared by CACTELIER (@cactelier) on Jan 16, 2019 at 5:14pm PST Metāla podi. Tie piedos industriālu noskaņu mājoklim. Var izvēlēties dažādu krāsu metāla podus, tajā skaitā arī apzeltītus, kas būs dekoratatīvs akcents mājoklī. Papīra maisi. Šis variants būs "zero waste" aktīvistu cienīgs pirkums. Tikai jāņem vērā, ka laistīšanas laikā šis dekors var saslapināties. Kā uzsver portāls, šāds "papīra podiņš" lieliski iederēsies eklektiskā stila mājoklī, industriālā vai mākslinieku mājoklī. Mūsdienās var iegādāties arī papīra maisiņus, kuri var kalpot ilgāku laiku, proti, tie ir mazgājami. Pinumi un vijumi. Telpauga trauku var izrotāt ar dekoratīvu pinumu. Īpaši labi šis pinums izskatīsies augiem, kas ir nokareni, piemēram, pušķu hlorofītam. Puķu statīvs. Ja jūsmājās ir vairāki augi, tad vislabāk tos ir sarindot uz puķu statīviem dažādos augstumos. Šajā rakstā atradīsi vēl dažas noderīgas idejas, kā mājās izcelt telpaugu kolekciju, tajā skaitā – uz dažādiem statīviem. Grozi. Kā uzsver portāls, grozi ir lielisks veids, kā ietērpt telpaugu. Šāds dekors telpai piešķirs dabiskumu un iederēsies teju ikvienā interjerā. Grozus var paņemt ne tikai no pašu krājumiem, ja tie vairs nenoder lietu uzglabāšanai, bet arī iegādāties veikalā. Šādi var paslēpt arī podus, kas izskatās "visai lēti".