Pušķu hlorofītam paliek tumši lapu gali: kas kaiš telpaugam

Pušķu hlorofīts ir ļoti mazprasīgs telpaugs un neprasa lielus ieguldījumus kopšanā, bet arī tas nav pasargāts no dažādām kaitēm, kā rezultātā auga stāvoklis sāk pasliktināties. Tā tas noticis arī "Tavs Dārzs" lasītāja Mārtiņa gadījumā – viņa lolotajam telpaugam lapas sākušas palikt tumši brūnā krāsā.

Mārtiņš domā, ka, iespējams, pie vainas ir telpauga pārlaistīšana, lai gan tanī pašā laikā viņš pušķu hlorofītu nelaista nemaz tik bieži. "Vēlējos noskaidrot, kāpēc lapas gals paliek brūnā krāsā, bet pēc tam lapa nokalst pilnībā?" taujā lasītājs.

Portālos "Garden answers" un "Gardening know how" minēts, ka gadījumā, ja pušķu hlorofīta lapas sāk palikt brūnganas vai melnā krāsā, pie vainas var būt auga pārlaistīšana. Jāņem vērā, ka visa auga lapa uzreiz nepaliks tumšā vai brūnganā krāsā, bet reizēm uz tās var redzēt nelielus pleķīšus. Tāpat vēl kā iemesls tiek minēta sausā augsne, proti, augu varbūt ir nepieciešams pārstādīt, jo tas vairs nevar uzņemt pietiekami lielu mitruma daudzumu, kā rezultātā auga lapas ir signāls tam, ka steigšus nepieciešams to pārstādīt lielākā podā. Vai arī tas ir liets pārāk maz. Kā norāda "Garden answers" speciālisti, šim augam obligāti jānodrošina pods ar caurumiņiem. Kāpēc vēlams izvēlēties podus ar caurumiņiem, lūko šeit.

Tā kā ārzemju portālos ir minēti vairāki iemesli, kas varētu būt noticis augam, vaicājām arī pašmāju speciālistei padomu par šo telpauga ķibeli. Kā pieļauj Bulduru Dārzkopības vidusskolas siltumnīcas galvenā agronome Laima Ozoliņa, augs varētu būt iekaltēts. "Hlorofītu pārliet ir diezgan grūti, jo viņš pats par sevi ūdeni krāj saknēs, šim augam vispār ir ļoti trakas saknes," atzīst speciāliste, kura arī klātienē "Tavs Dārzs" parāda to, cik gan gaļīgas ir šī auga saknes, kas laika gaitā "ieņēmušas" visu podiņu. "Ja ir kūdras substrāts – tas vienu daļu ūdens piesaista sev, ko augi vairs nevar paņemt. Tas, ka mums, cilvēkam, liekas, ka tur ir mitrs – tur sen ir sauss," paskaidro speciāliste.

