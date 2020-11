Seši iemesli, kāpēc telpaugiem birst lapas

Ik pa laikam telpaugus mājokļos mēdz piemeklēt kāda liksta – tiem uzmetas kaitēkļi, lapas sāk dzeltēt vai birt. Iedvesmojoties no portāla "Gardening Know How", aplūkojam sešus iemeslus, kāpēc telpaugiem birst lapas.

Vides maiņa. Ir telpaugi, kuri nepacieš vides maiņu, piemēram, kad tie tiek pārnesti no vienas telpas uz otru, no siltumnīcas uz mājām, no veikala uz mājām, kā arī tie tiek pārstādīti utt., tāpēc tie savu nepatiku izrāda caur ar lapām. Iepriekš telpaugs audzis citā vidē, kur ir atšķirīga gaisa temperatūra, varbūt pat laistīšanas paradumi. Portāls gan raksta, ka augs drīz vien pieradīs pie jaunās vides, tāpēc problēma būs atrisināta.

Temperatūra. Pie lapu krišanas bieži vien ir vainojama gaisa temperatūra telpās – augam ir par karstu vai aukstu. Neturi augus vietās, kur ir caurvējš, tāpat tiem nepatiks logi, gar kuriem "svilpo vējš". Telpaugus arī nevajadzētu turēt pie apkures iekārtām, kaut vai kamīna, kā arī gaisa kondicionieriem.

Kaitēkļi. Tie, kā raksta portāls, nav visbiežākais iemesls, kāpēc augam sāk birt lapas, bet, ja tās ir nobirušas, ieteicams tās rūpīgi aplūkot. Varbūt uz tām var manīt tripšus, laputis, bruņutis vai citus nevēlamus ciemiņus. Šajā rakstā vari aplūkot izplatītākos telpaugu kaitēkļus, kā arī izlasīt ieteikumus, lai ar tiem ātri vien tiktu galā.

Mēslošana. Iespējams, augam trūkst barības vielu, tāpēc tas savu protestu izpauž caur lapām. Kā raksta portāls, par mēslošanas problēmām var nojaust, ja lapas vispirms paliek dzeltenas, bet pēc tam nobirst.

Laistīšana. Piekritīsiet, ka reizēm ar laistīšanu mēdzam nošaut greizi – telpaugi pludo vai tie stāv bez ūdens vairākas nedēļas. Lūk, tas ir vēl viens iemesls, kāpēc augs birdina lapas! Portāls raksta, ka reizēm pie vainas var būt arī ūdens temperatūra, jo telpaugiem vēlams izmantot remdenu ūdeni, ne aukstu.

Gaisa mitrums telpā. Kā izrādās, arī pārlieku sauss gaiss telpā var būt par iemeslu lapu krišanai. Var iegādāties speciālas ierīces, kas nosaka telpās mitruma līmeni, kā arī var iegādāties gaisa mitrinātāju. Šajā rakstā varēsi izlasīt padomus, kā telpā izvēlēties gaisa mitrinātāju.

