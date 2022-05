Sniegbaltie un aromātiskie ziedu ķekari – stefanote jeb Madagaskaras jasmīns

Drīz pēc aromātisko ievu ziedēšanas, saldeno smaržu virpuli varam baudīt pie jasmīnkrūmiem. Tomēr ne vienmēr nepieciešams nolauzt ievas krūma zariņu, lai vasaras ziedu smaržu ienestu mājoklī – stiprs un saldens aromāts piemīt arī sniegbalto ziediņu īpašniecei stefanotei jeb Madagaskaras jasmīnam, kas visā krāšņumā zied tieši vasaras periodā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Stefanote dabā sastopama Madagaskarā, nereti augs dēvēts arī par Madagaskaras jasmīnu. Savā dzimtajā zemē stefanote ir daudzgadīgs un mūžzaļš kāpelētājaugs, ar vaska puķei līdzīgām ovālām, ādainām lapām. Tomēr visbiežāk augs iemīļots tieši savu īpašo ziedu dēļ. No vasaras sākuma līdz beigām stefanote priecē ar sniegbaltiem, pagarā ķekarā saliktiem ziediem, kuriem piemīt spēcīgi salds aromāts. Jāņem vērā, ka ziedi attīstās uz jaunajiem dzinumiem – daudzgadīgos un pārkoksnētos dzinumos ziedi neveidojas.

Lai katru gadu baudītu skaistos un smaržīgos ziedus, jāievēro auga prasības un to nav mazums. Pirmkārt, stefanote ir siltummīle. Vasarā augs priecāsies par gaisa temperatūru no plus 20 līdz 25 grādiem pēc Celsija, savukārt ziemā, kad augam jānodrošina miera periods, tā jānovieto vēsākā telpā – ideāli, ja temperatūra telpā ir aptuveni plus 12 līdz 14 grādus pēc Celsija, minimums – 7 grādi pēc Celsija. Stefanote ir jutīga pret temperatūras izmaiņām, tādēļ augu nepieciešams novietot tā, lai pasargātu no aukstām gaisa brāzmām. Vislabāk tā jutīsies telpās austrumu vai dienvidu pusē gaišā, taču no tiešajiem saules stariem pasargātā vietā. Par saules trūkumu liecinās stefanotes dzeltējošās lapas. Jāņem vērā, ka, līdzko augam veidojas ziedpumpuri, to nevajadzētu pārvietot un grozīt. Mainot tās augšanas vietu, puķe var nomest pumpurus un ziedus. Dažkārt ziedi var nobirt arī pārāk liela karstuma dēļ.

Foto: Shutterstock

Augam patiks trūdvielām bagāta, mitrumu uzturoša, tomēr irdena un labi drenējoša un skāba augsne – no pH 5.0 līdz pH 6.0. Vēlams, lai telpā būtu mitrs gaiss – ziemā telpās ar centrālapkuri augs pavisam var nomest lapas, taču nesteidzies to izmest atkritumu kastē, jo, iespējams, pavasarī augs sasparosies un izdzīs jaunas lapiņas. Tāpat stefantote priecāsies, ja ik pa laikam tai aprasināsi lapas, taču ņem vērā, ka gan rasināšanai, gan laistīšanai izmantotajam ūdenim jābūt mīkstam. Pārāk cieta un nenostādināta ūdens izmantošanas rezultātā auga lapas var sākt dzeltēt. Madagaskaras jasmīnu jālaista regulāri ar istabas temperatūrā esošu ūdeni, augsni vienmēr saglabājot mitru – auga sakņu kamols nedrīkst iekalst. Ziemā jālaista retāk.

Augšanas periodā ar tropiskajiem augiem piemērotu mēslošanas līdzekli augu pabaro reizi divās nedēļās, taču ziemas mēnešos – no oktobra līdz februārim – ļauj stefanotei atpūsties, dodot tai miera periodu. Agrā pavasarī, pēc miera perioda beigām, nogriez auga nokaltušās vai pāraugušās daļas. Lai izveidotu glītu formu, augu droši var formēt. Veikalos stefanote bieži tiek pārdota kompakti savīta ap loku, taču ņem vērā, ka tai patīk stiepties, tādēļ laika gaitā tai jānodrošina balsts, ap kuru vīties. Dekoratīvajam balstam gan jābūt diezgan stipram, jo auga lapas, ziedi un dzinumi ir smagi.

Puķi ieteicams pārstādīt reizi divos, trīs gados, taču katru gadu atjauno augsnes virskārtu podiņā. Pavairo ar lapainiem galotnes un stumbra spraudeņiem, kuru apsakņošanai nepieciešama silta augsne – aptuveni plus 24 grādu pēc Celsija.

Raksta tapšanā izmantota informācija no mājaslapas "Telpaugi.wordpress", "The Spruce" un augu datubāzes "database.smartgardens".