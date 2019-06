Spatifilai kalst lapas – kas kaiš augam

Spatifila ir iecienīts un skaists telpaugs, kura kopšana nesagādā lielas problēmas, bet reizēm arī paši necimperlīgākie augi mēdz "saslimt", kā rezultātā tiem nepieciešama palīdzība.

Laikraksts "Latgales Laiks" šoreiz skaidro, kāpēc spatifilai kalst lapas. Tāpat tas dalās padomos auga kopšanā, lai tas izskatītos veselīgs.

"Latgales Laiks" mudina spatifilas lapas aprasināt, kā arī atgādina, ka miera periodā, kas ir no oktobra līdz pat janvārim, šo telpaugu ir jālaista mazāk. Kā iesaka laikraksts, spatifila bagātīgāk ziedēs, ja tā būs novietota gaišā un siltā vietā.

Kāpēc kalst lapas? Viens no iemesliem ir auga novietošana tiešos saules staros. Kā jau katram augam, arī spatifilai ir jānodrošina atbilstoši augšanas apstākļi. Kā skaidro laikraksts, ja spatifilai nāk ārā ziedi un jaunās lapas, tad viss ir kārtībā. Tieši vecās lapas laika gaitā sāk dzeltēt – lapu gali kļūst iedzelteni, bet pēc tam visa lapa kļūst brūna. Jāņem gan vērā, ka auga brūnā lapa pati nenokrīt, tāpēc to nepieciešams nogriezt. Lūk, arī vērtīgs padoms – kad spatifilas lapas kātiņš ir nokaltis līdz galam, to var viegli atdalīt no stumbra.