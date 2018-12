Stīdzēšana, nīkuļošana un četras citas izplatītas telpaugu problēmas

Lai zaļās telpu rotas spētu visā pilnībā realizēt savu "misiju" – uzfrišināt un atsvaidzināt mājvietas skatu, tavs uzdevums ir rūpēties par telpaugu labsajūtu. Ja redzi, ka augs stiepjas tikai uz augšu vai lapas sākušas zaudēt savu ierasto krāsu, augs savā veidā protestē pret esošajiem dzīves apstākļiem. Kā novēršamas izplatītākās istabas augu problēmas, lasi turpmākajās rindās.

Stiepšanās un stīdzēšana. "Better Homes and Gardens" eksperti raksta – ja telpaugs stiepjas tikai uz griestiem, tas izmisīgi vēlas pateikt, ka tam trūkst gaismas. Augu nepieciešams nolikt tuvāk logam vai arī izvēlēties citu palodzi, uz kuras tas turpmāk dzīvos. Tikpat aplami ir istabas zaļo rotu novietot uz palodzes vienā punktā un gaidīt, ka tā augs griezdamās. Nepieciešams podiņu ik pa laikam pagrozīt, lai visas puses vienlīdzīgā daudzumā ieraudzītu saules gaismu.

Sakņu pūšana, kam iemesls ir pārlaistīšana, jo arī pārmērīgas rūpes var augiem kaitēt. Pārlaistīšanas rezultātā telpaugs parasti sāk nīkuļot, lapas sāk mainīt krāsu vai arī birt, tādēļ, ja tevi māc bažas par šo problēmu, izcel augu no podiņa un pārbaudi situāciju. Veselas saknes būs elastīgas, taču gana spēcīgas, kamēr bojātais sakņus kamols šķitīs mīksts un trausls. Kā risināt šo problēmu? Eksperti iesaka saknes viegli noskalot un nogriezt traumētās daļas. Lai augam būtu spēks dzīvot un attīstīties, ieteicams apgriezt arī lapas. Kad šie darbi pabeigti, pārstādi savu zaļo lolojumu citā puķupodā, parūpējoties par to, lai turpmāk laistīšanas rezultātā ūdens nekrātos pie auga saknēm. Kādai vajadzētu būt pareizai telpaugu laistīšanai, uzzini šajā rakstā.

Pārāk maz ūdens. Lai gan pārlaistīšana var radīt lielas problēmas telpauga dzīvē, tas pats sakāms par iekaltēšanu. Par pārāk mazu ūdens daudzumu liecina sadzeltējušas lapas, turpretī brūnganas lapas vēsta par neregulāru laistīšanu.

Sauss gaiss. Runājot par telpaugu laistīšanu, jāpiekrīt, ka tas nav tik vienkārši kā "2+2", jo vieni var būt jālaista no augšas, bet citi no apakšas, ievērojot noteiktu regularitāti un daudzumus. Gaisa mitruma jautājums nebūt nav tik sarežģīts, jo sausu gaisu nemīl lielākā daļa zaļojošo istabu rotu. Saprotams, ka iekštelpās ir grūti radīt tādu vidi kā zem klajas debess, tomēr var censties situāciju nepadarīt sliktāku, piemēram, izvairoties no augu likšanas pie radiatoriem. Tāpat talkā var nākt arī regulāra apsmidzināšana ar ūdeni.

Visbiežāk par gaisa sausuma problēmu vēsta auga lapas. Par citām likstām, kuras "nolasāmas" pēc lapu izskata, uzzini šeit.

Barības vielu trūkums. Telpaugs var izskatīties pamatīgi "novecojis", ja nesaņem nepieciešamās barības vielas, tieši tādēļ augus nepieciešams ik pa laikam mēslot. Vislabāk pirms tam noskaidrot, kāds tieši mēslojuma veids konkrētajam augam būtu vēlams – šķīstošs pulveris, šķidrums, granulas vai speciālās mēslojuma nūjiņas, ko iesprauž augsnē, ļaujot tām ik pa laikam pabarot augu ar barības vielām. Svarīgs noteikums – nekad nemēslo augu, ja augsne ir sausa vai arī pārlieku mitra. Par telpaugu mēslošanu vairāk uzzini šeit.

Kaitēkļu rašanās. Iepriekšminētās likstas kopumā rada vienu lielu problēmu – kaitēkļu viesošanos uz telpaugiem. Augi cieš no nepareizas laistīšanas, kā arī no barības vielu trūkuma un sausā gaisa, tāpēc augs ir novājināts, tādējādi veicinot kaitēkļu un slimību rašanos. Izplatītākie kaitēkļi telpās uz augiem ir laputis, dažādas bruņutis, baltblusiņas, tīklērces un tripši, kurus var iznīcināt, izmanotojot dabīgus līdzekļus, lai nepiesārņotu māju ar ķimikālijām.

