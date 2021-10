Stilīgās zaķskābenes, kuras audzē arī iekštelpās

Jā, jūs nepārklausījāties! Zaķskābenes (Oxalis regnellii atropurpurea) audzē arī iekštelpās. Pavisam nopietni! Šo skaisto un trauslo augu ir iecienījuši daudzi, bet ne visi tam spēj izdabāt. Ja tas izdosies, tad augs atalgos ar ļoti skaistiem ziediņiem. Bet nu par visu pēc kārtas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dekoratīvās zaķskābenes, zaķkāposti, oksālis (oxalis) – tā šis skaistais telpaugs iesaukts tautas valodā. Tas nudien atgādina mežā augošās zaķskābenes, un ne velti, jo līdzība ir acīmredzama. Telpaugu domubiedru grupās to lapas tiek salīdzinātas ar taureņiem – tik gaisīgas, skaistas un trauslas. Taču ar šo skaisto augu ir jāuzmanās, jo tas tiek uzskatīts par indīgu, tāpēc īpaši jāuzmana mājdzīvnieki un bērni, lai viņi ap to nerosās.

Šim augam nav viena stumbra (kā tas ir ar citiem telpaugiem), bet katrai lapiņai un ziedam ir savs ziedkāts, kas spraucas ārā no zemes. Dekoratīvās zaķskābenes ir dažādu krāsu un arī garumu, bet iecienītākā audzēšanai iekštelpās ir tieši 'Oxalis triangularis' (skatīt titulbildē). Interesanti, ka zaķskābenes daži dārzkopji ravē laukā no dobēm, jo uzskata par nezālēm, bet ir arī šķirnes, kas rotā palodzes. Tāpat tiek uzskatīts, ka zaķskābenes nes veiksmi un laimi, ne velti tās ir arī Svētā Patrika dienas simbols.

Dekoratīvajām zaķskābenēm patiks gaiša vieta, bet ne tieši saules stari. Tās vislabāk jutīsies telpā, kur gaisa temperatūra būs no +17 līdz +23 grādi. Tām labāk patīk vēsākas telpas, ne karstums. Nav vēlams, lai gaisa temperatūra telpā noslīd zem +15 grādu atzīmei.

Foto: Shutterstock

Telpaugu vēlams nepārlaistīt, bet augsne jāuztur viegli mitra. To ieteicams laistīt divas, trīs reizes mēnesī, bet pirms nākamās laistīšanas reizes ir jāpārliecinās, ka augsnes virskārta ir izžuvusi.

Jāliek aiz auss, ka arī šim augam ir savs miera periods. Ko tas nozīmē? Augs dažas nedēļas izrādīs vēlmi atpūsties – kļūs mazāk dzīvelīgs un nometīs lapas. Mieru, tikai mieru! Tas gan nenozīmē, ka augs "aiziet pa skuju taku". Šajā periodā tas ir arī mazāk jālaista. Portāls "Gardening Know How" vēsta, ka miera periodā to vēlams novietot arī kādā tumšākā telpā. Dekoratīvās zaķskābenes miera periods var ilgt no dažām nedēļām līdz pat vairākiem mēnešiem, bet tas viss ir atkarīgs no tā augšanas apstākļiem. Kad augs būs atguvies, tas no augsnes dzīs jaunus dzinumus. Tad to vēlams atkal nolikt saulainā vietā, kur tas priecēs ar savām skaistajām lapām un ziediem.

Raksta tapšanā izmantots portāls "Bloomscape", "The Sill" un "Gardening Know How".