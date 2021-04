Telpaugi daudzdzīvokļu namu kāpņu telpās: kam par tiem jārūpējas?

Dažas daudzdzīvokļu namu kāpņu telpas rotā telpaugi. Kā tie tur nonākuši – var tikai minēt. Iespējams, kādam telpaugi kļuvuši lieki, bet varbūt kāds tos novietojis, lai uzfrišinātu necilo kāpņutelpas skatu. Kam par šiem telpaugiem jārūpējas, kā arī – kādus telpaugus izvēlēties kāpņu telpām, par to raksta turpinājumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Padomos un novērojumos par telpaugiem kāpņu telpās dalās apsaimniekošanas uzņēmumu grupas "Civinity Latvija" dārzkope Linda Ēvelīte.

Kā atzīst speciāliste – telpaugi kāpņu telpās ir smaga tēma. Viņa novērojusi, ka bieži iedzīvotāji izliek savus augus no dzīvokļiem, kuri pašiem traucē, bet arī kāpņu telpās neviens tos nekopj, kā rezultātā tie rada papildu nekārtību un netīrību, kas apgrūtina darbu apkopējām. Skaidrs ir viens – par šādiem telpaugiem koplietošanas telpās atbildīgs nav neviens. Neviens nezina, kurš tos nolicis un kāpēc tie tur stāv.

Viņa iesaka kādam mājas iedzīvotājam uzņemties atbildību par šiem telpaugiem, jo tomēr telpaugi ir ne tikai jālaista, bet arī regulāri jāmēslo aktīvajā augšanas periodā (no marta līdz septembrim). Tāpat tie ir jāpārstāda, kad tas nepieciešams, kā arī jāuzpasē, vai tiem nav uzmetušies kaitēkļi.

Ir trīs varianti, kā risināt kāpņu telpas telpaugu jautājumu:

iedzīvotāji vienojas sapulcē, kurš ir atbildīgais par šiem telpaugiem;

katrs pats rūpējas par savu nolikto telpaugu;

telpaugu kopšanu uztic apsaimniekotājam.

Vai ar apsaimniekotāju tiek noslēgts atsevišķs līgums par telpaugu aprūpēšanu? Vai jāsavāc puse iedzīvotāju parakstu, ka viņi piekrīt? Par to arī ir atsevišķa samaksa? Kā skaidro "Civinity Latvija" pārstāve, ir dažādi, bet biežāk iedzīvotāji vienojas, ka to vienkārši dara apsaimniekotājs. Tomēr arī tādā gadījumā, kā novērojusi speciāliste, dažiem iedzīvotājiem šķiet, ka apsaimniekotājs augus nelaista, kā rezultātā iedzīvotāji tāpat tos aplej, augi tiek pārlaistīti, tie nomirst. Tāpat ir kāpņu telpas, kurās ir nepareizi izvēlēti kāpņu telpu augi, kuri daudz nīkuļo. Protams, telpaugu "nāvi" var ietekmēt arī daudzi citi faktori, piemēram, ūdens trūkums, aukstums no ārdurvīm ziemā, kaitēkļi, slimības utt. Viņa atzīmē, ka vislabākais risinājums tomēr ir pašu iedzīvotāju iniciatīva – ko paši uzliek, par to atbild. "Tavs Dārzs" iesaka pie telpaugiem pielikt klāt kādas lapiņas, lai citi cilvēki zina, kad šis augs ir aplaistīts.

Kādus augus izvēlēties? Kā iesaka "Civinity Latvija" speciāliste, kāpņu telpām vajadzētu izvēlēties zaļos augus, kas mazāk zied, bet dekoratīvo efektu dod ar savām lapām. Viņa novērojusi, ka bieži izplatīts augs kāpņu telpās ir līdakastes, dīfenbahijas, monsteras un papardes. Kā skaidro dārzniece, šie visi ir mēreno telpu augi, kam patīk gaisa temperatūra no +11 līdz +18 grādiem pēc Celsija. Tāpat jāņem vērā, vai šim augam labāk patiks augt saulainā vietā vai tas labi jutīsies ēnainā. Kā stāsta dārzniece, saulmīļus izvieto dienvidu pusē, bet ēnmīļus – ziemeļu, jo dienvidu pusē iespīd līdz 50 procentiem gaismas, bet ziemeļu pusē tikai 8–10 procenti. Viņa iesaka, ka saules pusē tie parasti ir sukulentu tipa augi, bet ēnas pusē jāliek faleonopši, dīfenbahijas, dracēnas, zāmijas un mājas svētība.