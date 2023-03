Telpaugi, kas mājokli padarīs mīlīgāku – mazie sukulenti

Milzu kaktusi, kas draudīgi uzglūn no visām pusēm botānisko dārzu sukulentu mājā vai arī vecmammas dzīvoklī, lai tur arī paliek. Tagad modē ir mini sukulenti, kuri pārsteidz ne vien ar izmēru, bet arī izskatu. Naga izmēra augi ir tieši tik apburoši, lai spētu atkausēt pat viscietāko sirdi.

Dažkārt mēs pat nevaram iedomāties, ko mums piedāvā mūsdienu pasaule. Visbiežāk ejam jau iestaigāto ceļu, jo īpaši telpaugu izvēlē. No mammas mantotā līdakaste (oficiāli dēvēta par Svītraino sansevjēru) vai vietējā celtniecības veikalā nopirktā orhideja šķietami ir labākā izvēle. Taču, kad paveras plašumos, tad telpaugu daudzveidība pārsteidz, un viens no lielākajiem pārsteigumiem ir mini sukulenti.

Protams, daudzu augu šķirnes ir maza izmēra, tomēr vien dažus centimetrus garie sukulenti, kas izskatās pēc kaktusa mazuļa, raisa tik daudz patīkamu emociju, ka gribas tos mīlēt un pacietīgi kopt.

Kopšana nav sarežģīta, tāpēc par to nav jāuztraucas. Drīzāk jāuztraucas, lai kaķis nesāk domāt, ka tā ir spēļmantiņa, kuru steidzami jāiznīcina. Nav gan jāaizmirst, ka arī sukulenti vēlas veldzēties, tāpēc regulāri tie jāpalej.

Mini sukulenti ir kļuvuši populāri arī sociālajos medijos. "Instagram" platformā ir vairāk nekā 37 tūkstoši ierakstu ar tēmturi #minisucculents. Starp citu, skatot fotogrāfijas ar kurām ir dalījušies mazo sukulentu īpašnieki, pārsteidz arī augu formas un krāsu daudzveidība.



Atkarībā no katra sukulenta veida, tie vienā podiņā var augt no dažiem mēnešiem līdz pat vairākiem gadiem. Galvenā pazīme, ka sukulentu nepieciešams pārstādīt, būs saknes, kas nāks ārā no substrāta. Vislabāk, ja podiņš būs aptuveni 10 centimetrus dziļš (jo lielāks sukulents, jo dziļāku podiņu tam vajag), un pats galvenais – drenāžas caurums, kas nodrošinās liekā mitruma notecēšanu.

