Uz gaisa saknēm parādījušās pūciņas – kas kaiš falenopsim?

Falenopši mājokļos, šķiet, ir teju visiem – kā nu ne, ja veikalos pieejams plašs klāsts, kurus reizēm var nopirkt par ļoti izdevīgu cenu. Lai gan šķiet, ka šo augu kopšana lielas raizes nesagādā, reizēm tiem var piemesties kāda ķibele, un tā tas noticis arī "Tavs Dārzs" lasītājai Ilzei, kura pamanījusi, ka falenopša gaisa saknes ir klātas ar pūciņām.

"Uz falenopša gaisa saknēm parādījušās tādas kā pūciņas, kas izskatās pēc ledus kristāliem (tās gan ir mīkstas). Nesaprotu, kāpēc tādas ir uzmetušās, jo citiem falenopšiem pūciņu nav. Augi stāv uz palodzes pie balkona durvīm. Pašlaik zied kā traki," raksta Ilze.

Portālu "Tavs Dārzs" konsultē Egons Tone, kuram Apguldes "Briežos" ir lielākā orhideju kolekcija Latvijā. Apskatot bildes, viņš izvirza divus variantus – uz gaisa saknēm ir uzmetušās pūkainās bruņutis (Pseudococcus adonidum) vai no tām ir atlobījies vasks. Taču, lai precīzi noteiktu, kas ir augam, viņš to vai fotogrāfijas gribētu aplūkot lielākā palielinājumā.

"Pūkainā bruņuts ir ļoti izplatīts kukainis uz orhidejām," norāda Tone. Viņš pieļauj, ka uz gaisa saknēm varētu būt pūkainās bruņuts "bērniņi", kas ir vēl niecīgi. "Tur būtu vajadzīgs liels palielinājums, lai saprastu – ir tas kukainis vai nav. Ja puķe nesen nopirkta, tad nereti varam veikalos dabūt ar augu visādus bonusus. Tomēr mani arī mulsina sievietes teiktais, ka tās pūciņas ir tikai šai puķei."

"Falenopšu saknes ir samērā maigs orgāns, varbūt vaska aizsargkārta ir atdalījusies," pieļauj audzētājs.

Ko pieredzes bagātais orhideju audzētājs darītu lasītājas vietā? Viņš saka, ka, ja šī puķe liktos aizdomīga, viņš to izolētu no citiem augiem. "Es augu vērotu. Lai izslēgtu to, ka tā patiešām ir pūkainā bruņuts, būtu jāskatās, vai pūkainās pūciņas pārvietojas. To ļoti bieži ir grūti pamanīt. Vislabāk izvēlēties maksimāli lielāko pūciņu, pavērot, kas ar to notiek. Vai tā ir tajā pašā vietā? Pūciņu var arī viegli papūst, tā varbūt "atdzīvosies", sāks rāpot."

Gadījumā, ja tas tiešām ir kaitēklis, audzētājs to apkarošanai iesaka izmantot veikalos nopērkamos un atļautos insekticīdus. Lapas arī var notīrīt ar spirtu, bet tas ir jādara ļoti rūpīgi. "Nedrīkst pārcensties ar spirtu, jo tas šķīdinās ne tikai kaitēkļus, bet arī auga gaisa saknes aizsargkārtu. Ja mēs tā pārcentīsimies, tad šādi iznīcināsim puķi," uzsver orhideju audzētājs. "Tavs Dārzs" jau savulaik rakstīja, ka pūkainās bruņutis iznīcina tāpat kā augu māju bruņutis, rūpīgi un pacietīgi tās notīrot ar 40 procentu spirta šķīdumu. Jāievēro, ka stiprāku koncentrāciju nav ieteicams lietot, jo tā var apdedzināt auga lapas. Neefektīva būs šķīduma smidzināšana uz lapām, bruņutis ir jānotīra mehāniski.

Savukārt audzētājs gan norāda – 40 procentu spirta šķīdums būs gana vājš, lai cīnītos ar šiem kaitēkļiem. "Jāņem 70%. Turklāt spirts ļoti ātri zaudē savu stiprumu. 70% būs tieši pēc trauka atvēršanas. Pēc tam tas ļoti ātri atšālējas. Tas pats notiks arī ar 40% degvīnu. Ja vēl pudeli kārtīgi neaiztaisīsiet – pēc nedēļas jau mazgāsiet ar daudz švakāku," tā Tone. "Tādēļ jau internetā ir tik daudzi šādas mazgāšanas kritiķi. Turklāt jāmazgā ar vidēji cietu otiņu, ne mīkstu vates tamponiņu." Viņš arī vēlreiz mudina telpaugu saimniekus augus "nespirtot" pārāk bieži – to vaajadzētu darīt trīs reizes (ar nedēļas intervālu). Ja kaitēkļi nepazūd, tad pēc kāda mēneša atkārto lapu mazgāšanu ar spirtu.

Ja arī tev ir kāds jautājums par falenopšiem, to laistīšanu vai pārstādīšanu, tad raksti to e-pastā: maja@delfi.lv.