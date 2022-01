Vidusjūras noskaņa uz palodzes: citrusu audzēšana mājas apstākļos

Kaut arī citrusaugi saistās ar sauli un vasaru, to īstā sezona ir ziema, kad tie parādās arī Latvijas veikalos – gan augļu, gan pašu augu formātā. Citrusaugi ir dekoratīvi, ziedot brīnišķīgi smaržo un, ja tiek pareizi kopti, nogatavina augļus tieši uz palodzes – atliek vien pastiept roku un noplūkt. Ko darīt un ko nedarīt, lai tas izdotos, stāsta "Kesko Senukai Latvia" produktu speciāliste Līna Spure.

Latvijā ziemas mēnešos var iegādāties plašu citrusaugu klāstu: kalamandīnus – skābus mini citrusaugus, kuru augļi diametrā nepārsniedz 2,5–3 centimetrus un kuriem uz etiķetes lielākoties rakstīts vienkārši "citrusaugs", klasiskos mandarīnus un apelsīnus, kumkvatu, citronus, laimus.

"Dabiskā vidē citrusaugi dod augļus gandrīz visu cauru gadu, bet īstā sezona, kad tie ir visgaršīgākie, ir ziemas mēneši – decembra beigas, janvāris, februāris. Telpās lieliski aug dažādas citrusaugu punduršķirnes, kas sasniedz maksimāli divu metru augstumu. Aug diezgan lēni, taču ir ļoti dekoratīvi, to ziediem piemīt brīnišķīgs aromāts, kas piepilda visu mājokli, un augļi, pretēji daudzu cilvēku šaubām, ir ēdami, kaut arī to nebūs daudz. Citrusaugu kopšana nav sarežģīta, bet cilvēki mēdz pieļaut vairākas kļūdas, kas bieži noved pie auga bojāejas. Bēdīgi, jo šie augi ir dārgi, turklāt žēl, ja sapnis par Vidusjūru nokalst un nobirst uz paša palodzes," saka Līna Spure. Turpinājumā smelies padomus par to, ko darīt un nedarīt, lai mājokli augs izdaiļotu gan ar ziediem, gan augļiem.

Laistīt, bet nepārlaistīt

Viens no svarīgākajiem faktoriem, kas ietekmē citrusaugu labsajūtu, ir laistīšana. Nepareiza laistīšana ir arī visbiežāk izplatītā kļūda, kāpēc paša audzēti citroni vai mandarīni paliek tikai tāls sapnis.

"Neviens citrusaugs nepanes lieku mitrumu pie saknēm. Tiem vajag daudz ūdens, vienmērīgi mitru augsni un arī pietiekamu gaisa mitrumu, taču tie nedrīkst stāvēt ūdenī. Tāpēc citrusaugiem vajadzīga ļoti laba drenāža," uzsver Līna Spure. Podā, kurā plānots stādīt vai pārstādīt citrusaugu, apakšā obligāti jāieklāj keramzīts, māla poda lauskas vai mulča, bet ne priežu, jo tajā var būt kaitēkļi; piemērotāka ir ciedra mulča, kuru gan Latvijā ir grūti sameklēt, bet var mēģināt pasūtīt internetā. Drenāžu labāk likt vairāk nekā par maz – pat ceturtdaļu poda tilpuma.

Tā kā veikalos nopērkamajiem citrusaugiem parasti ir smaga, cieta augsne, tajā būs pagrūti iegremdēt pirkstu, lai pārliecinātos par augsnes mitrumu. Līna Spure iesaka iegādāties augsnes mitruma mērītāju – kaut visvienkāršāko, jo citrusaugu nedrīkst pārlaistīt, bet nekādā gadījumā nedrīkst arī iekaltēt.

Citrusaugam vajag daudz ūdens – tā, lai visa augsne ir mitra un liekais šķidrums tek ārā no poda. Tam jāļauj notecēt, un tikai tad augu drīkst likt atpakaļ dekoratīvajā podā. Otra metode – podu uz stundu vai divām iegremdēt spainī vai vannā ar ūdeni. Kad augsnes virskārta kļuvusi mitra, to var celt ārā un kārtīgi notecināt. Taču, ja augu pārlej, tas iet bojā nedēļas laikā. Vēl viena izplatīta kļūda ir auksts ūdens. Citrusaugiem tas ļoti nepatīk, tāpēc jālaista ar istabas temperatūras ūdeni.

Šie augi būs priecīgi, ja mazgāsiet tiem lapas, tāpēc laiku pa laikam palutiniet savu audzēkni ar dušu. Vienlaikus šiem augiem ļoti patīk mitrs gaiss, un apkures sezonā būtu ieteicams parūpēties par gaisa mitrinātāju, kura izpūsto migliņu gan nevajadzētu tēmēt tieši uz auga lapām. Apsmidzināšana nav labākā izvēle – drīzāk ielieciet bļodā akmeņus, uz tiem novietojiet podu un ielejiet ūdeni tā, lai tas nesasniegtu poda līmeni. Ūdens palēnām iztvaikos un mitrinās gaisu ap augu.

Nereti, ieraugot citrusauga lapkriti, pirmā reakcija ir panika, un cilvēks metas augu laistīt, pārvietot utt. Taču Līna Spure uzsver, ka labākais, ko darīt, ir augu īpaši nekustināt, netraucēt un pārvietot tikai tad, ja tas atrodas pie karsta radiatora vai caurvējā, un nesākt bezgalīgi laistīt. Ja augs nav pārlaistīts, tas var izdzīvot un atjaunoties.

Ļaujiet citronam sauļoties!



Ja citrusaugus audzējat vien dekoratīvos nolūkos un uz ziediem vai augļiem necerat, tie labi piemērojas apgaismojuma apstākļiem. Taču, ja gribat, lai tie zied, citrusaugi ir vieni no retajiem augiem, kam vajag tiešus saules starus.

"Atnesot augu mājās no veikala, kur nav dabiskā apgaismojuma, nebūtu ieteicams to uzreiz likt uz palodzes tiešā saulē. Augu vajag pieradināt pakāpeniski, katru dienu pārceļot tuvāk palodzei. Tam vajag daudz gaismas, bet ne ļoti ilgi. Tiešā saulē tas jūtas labi ne ilgāk par astoņām stundām. Visticamāk, ziemā būs vajadzīgs papildapgaismojums. Fitolampu var ieslēgt uz piecām līdz sešām, maksimāli astoņām stundām, rūpējoties, lai gaisma augu ieskauj vienmērīgi no visām pusēm," iesaka speciāliste.

Taču, rūpējoties, lai augs saņemtu gana daudz gaismas, var viegli pieļaut otro izplatītāko kļūdu: citrusaugiem ļoti nepatīk karsti radiatori, kas parasti atrodas zem palodzēm. Ja augam būs pārāk karsti, pārāk sauss gaiss, varbūt vēl caurvējš, jo logs tiek virināts, tas nometīs lapas un aizies bojā. Ideālā gaisa temperatūra citrusaugiem ir no 18 līdz 20 grādu, un naktī temperatūrai vajadzētu būt par pieciem līdz 10 grādiem zemākai, bet nenoslīdēt zem astoņu grādu atzīmes. Vasarā augu var droši iznest uz balkona vai terases, bet ziemā tam vajadzīgs miers un laiks, lai sakrātu spēkus, sevišķi tad, ja gribat izaudzēt augļus.

Svarīgi kārtīgi pabarot



Citrusaugu mēslošana ir ne mazāk smalka lieta kā laistīšana. Lielākoties cilvēki tos pārmēslo vai tieši pretēji – nemēslo nemaz. Ieteicams izvēlēties speciālo mēslojumu citrusaugiem, taču nedrīkst pārsniegt norādīto devu – labāk sagatavot mēslojumu vājākā koncentrācijā, bet mēslot regulāri – divreiz mēnesī. Par mēslojuma trūkumu liecina lapu dzeltēšana, kaut arī augs tās nenomet.

Citrusiem patīk skāba augsne. Ja speciālo mēslojumu atrast neizdodas, var izmantot skābumu mīlošiem augiem, piemēram, krūmmellenēm paredzēto. Toties skujeņu mēslojums nebūs labākā izvēle, jo tas veicinās lapu augšanu, taču nekādi nepalīdzēs nobriest augļiem.

Tāpat citrusaugiem nav piemēroti mēslojuma kociņi, ko iesprauž podā, jo tie ir ļoti koncentrēti un var apdedzināt auga jutīgās saknes.

Kā nobriedināt augļus?



Telpās augošajiem citrusiem augļu nav daudz, un to skaits atkarīgs no auga izmēra, pietiekamas mēslošanas un pareizas kopšanas. 50 centimetrus augsts kociņš spēs nobriedināt trīs līdz četrus citronus, metru augsts – trīs līdz četras reizes vairāk. Bet kā rīkoties, lai tiktu pie augļiem?

Pirmkārt, augam ir jāpalīdz uzziedēt: jānodrošina no 18 līdz 20 grādu temperatūra un pietiekami daudz dabiskās gaismas vai papildapgaismojums piecas līdz sešas stundas dienā, vairāk jāmēslo. Kad augs uzzied, tas jāapputeksnē. Ja augs dzīvo ārpus telpām, šo darbiņu paveic bites, bet telpās tam jāpalīdz. Citrusi apputeksnē paši sevi, tāpēc tiem nav obligāti vajadzīgs otrs augs – jāņem smalka otiņa un jāpārnes putekšņi no zieda uz ziedu, turklāt tas jādara vairākas reizes. Un tad turpinām mēslot, apgaismot un gaidām.

Kad auglīši aizmetīsies, daļa no tiem nobirs – tas ir dabisks process, jo augs patur stiprākos augļus un velta visu spēku tiem. Ja auglīši žūst, vairāk jāmēslo – pat reizi nedēļā, varbūt arī biežāk jālaista. Augļi ienāksies pēc trim līdz četrām nedēļām.

"Citrusaugi dzīvo ļoti ilgi. Pat dzīvoklī, pareizi kopti, tie mierīgi zaļos 20 līdz 30 gadu. Jā, tie būs jāpārstāda, jāapgriež zari, lai veidotu formu, bet arī jāļauj augt, citādi nebūs augļu, jo augļi veidojas uz jaunajiem zariņiem, kas jau sāk nedaudz pārkoksnēties. Tāpēc jāizdomā, cik lielam ļausiet tam augt, jāņem nedaudz mazāks augs, jāļauj tam izaugt 10 līdz 15 centimetrus un tad nedaudz jāapgriež, piešķirot formu; atkal jāļauj paaugties 10 līdz 15 centimetrus un jāapgriež, un tā uz priekšu līdz maksimālajam izmēram. Tad gan atliks vien nežēlīgi nogriezt visu lieko," stāsta Līna Spure.

Citrusaugus var nopirkt arī kā stādiņus konteineros un izaudzēt no šādiem mazulīšiem skaistus kokus. Vai citrusaugus var izaudzēt no kauliņiem? Augs būs, bet augļus, visticamāk, nedos vai arī dos ļoti maz, saka Līna Spure. Veikalos nopērkamie citrusaugi ir hibrīdi, kurus nav paredzēts pavairot ar kauliņiem. Dabā augļiem kauliņu ir ļoti daudz, bet kultivētajām šķirnēm – varbūt tikai pāris. Pat ja kaut kas izaugs, tas būs hibrīds no hibrīda, un prognozēt, kas tur sanāks, nav iespējams. Toties šādam hibrīdam var uzpotēt cita auga zariņus, un var pat uz viena kociņa uzpotēt gan citronu, gan mandarīnu un apelsīnu – tie lieliski sadzīvos, iemiesojot dienvidzemju burvību skaistā, brīnišķīgi smaržojošā un auglīgā kokā. Starp citu, līdzīgi mājas apstākļos ar labiem panākumiem var audzēt arī olīvkokus un granātkokus.