Viens no dārgākajiem telpaugiem pasaulē – albīnā monstera

Savvaļā reti sastopamā albīnā monstera ir īsts brīnums. Citu augu vidū tā izceļas kā karaliene savā galmā. Sniegbaltas un rakstainas lapas padara to ne vien īpašu, bet arī par vienu no dārgākajiem telpaugiem pasaulē.

Albīna auga iespaidu rada sniegbaltas, bet dažreiz blāvi dzeltenas lapas. Turklāt ornaments uz lapām var atšķirties. Lapa var būt gan pilnīgi balta, gan haotiski plankumaina, kas rada marmora efektu. Tā var būt arī simetriski iekrāsota dažādās krāsās, tikpat labi to var klāt izsmalcināts raksts. Albīnās monsteras ir dažādas, bet nekādā gadījumā garlaicīgas.



Latvijas Universitātes Botāniskā dārza pārstāve Ilze Donova skaidro, ka balto lapu cēlonis ir hlorofila trūkums lapās. Savukārt hlorofila deficītu monsterā izraisa ģenētiska anomālija jeb mutācija. No klasiskās Monstera Adansonii, gēnu mutācijas rezultātā, tika izveidotas vairākas šķirnes, kuru lapu krāsa un raibums var radikāli atšķirties, padarot katru augu unikālu.

Ņemot vērā, ka augu pieejamība ir ierobežota, to cenas ir gana augstas. Atkarībā no izmēra un lapu raibuma albīnu monsteru cenas var būt sākot no 100 eiro par mazu stādu līdz vairākiem tūkstošiem eiro par lielu augu.



Albīno monsteru kopj gluži tāpat kā parasto. Galvenais ir nepārliet, kas var kļūt par lielāko problēmu augam. Augsnei jābūt tikai nedaudz mitrai. Jāņem vērā arī tas, ka ūdenim jābūt siltam, jo monstera ir tropu augs. Taču tas nenozīmē, ka augam patīk pārlieku daudz gaismas. Monstera un īpaši albīna monstera ir jāsargā no tiešiem saules stariem. Augu var mēslot reizi mēnesī ar parasto puķu mēslojumu, stāsta Donova.