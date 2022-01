Zels arī sliņķu mājokļos: septiņi telpaugi bez kaprīzēm

Ir cilvēki, kuri, šķiet, spēj atkost pat viscimperlīgāko augu noslēpumus, un tad ir tie, kuriem padodas nokaltēt pat gandrīz nenokaltējamus augus. Ja tu vairāk atbilsti otrajam variantam, no "Māja&Dārzs" enciklopēdijas esam sagatavojuši augu sarakstu, ar kuriem tev, iespējams, izdosies sadraudzēties.

Laimes bambuss jeb Sandera dracēna

Tiek uzskatīts, ka skaistais augs savam saimniekam nes veiksmi un laimi, tieši tādēļ to iesaka izvēlēties kā dāvanu sev mīļam cilvēkam. Turklāt tas ir itin viegli audzējams. Augam pat nav nepieciešama augsne. To var vienkārši ielikt stikla traukā ar ūdeni, un Sandera dracēna jutīsies labi. Lai noformējumu padarītu dekoratīvu, traukā vari iebērt arī mazus olīšus. Tomēr, ja vēlies, to vari iestādīt arī labi drenējošā un barības vielām bagātā augsnē. Augu vislabāk turēt gaišā vietā, bet ne tiešos saules staros. Vairāk par tā kopšanu lasi šajā rakstā.

Foto: Shutterstock

Pušķu hlorofīts

Spurainais un krāšņais hlorofīts ir ne tikai skaists dekors mājoklī, bet arī augs, ar kuru galā tiks cilvēki, kuriem nav "zaļie īkšķīši". Tas nav kaprīzs attiecībā pret vietas izvēli mājoklī – augs pielāgosies gan ēnainām, gan saulainām, gan siltām, gan vēsākām telpām. Turklāt arī gaiss var būt gan sausāks, gan mitrāks. Lielākās rūpes par to būs vien laistīšana. Par tā kopšanas un audzēšanas knifiem lasi šeit.

Foto: Shutterstock

Līdakaste jeb Sensevjēra

Tautā tiek uzskatīts, ka līdakaste mājokli attīra no sliktās enerģijas, turklāt tas ir augs, kas nakts laikā saražo skābekli. Auga lapas ir stingras un garenas, rotājoties gan tumši zaļajos, gan gaiši zaļajos toņos. Līdzīgi kā pušķu hlorofīts, arī līdakaste ir augs, kas bez īpašām kaprīzēm pielāgosies apstākļiem, kuros tiks novietota. Par līdakastes laistīšanu, pavairošanu un mēslošanu informāciju meklē šeit.

Foto: Shutterstock

Efeja

Ja esi nokareno augu cienītājs, izvēlies mājokli izdaiļot ar efeju – ložņājošu, nokarenu augu, kas skaisti apvīsies ar kādu plauktiņu vai citu statīvu. Šis augs būs īpaši piemērots tumšākām telpām – tālāk no palodzēm un radiatoriem. Svarīgi, lai mājās būtu mitrs gaiss un atbilstoša laistīšana. Sīkāk par galvenajām prasībām auga kopšanā lasi šeit.

Foto: Shutterstock

Aspidistra jeb mājas svētība

Izturības dēļ šo augu dēvē pat par čuguna augu. Šī iemesla dēļ augs būs piemērots telpām, kurās vien retais augs jūtas labi. Lai gan augs ir pacietīgs un pieticīgs, galvenais priekšnoteikums tā audzēšanā ir vietas izvēle, kas ir pasargāta no tiešajiem saules stariem. Tas itin labi augs universālajā telpaugu augsnē, un tas nedusmosies par to, ja laiku pa laikam tiks aizmirsts. Citas detaļas, piemēram, kāpēc augam sāk kalst lapu gali, uzzini šajā rakstā.

Foto: Shutterstock

Spatifīla

Šis ir viens no retajiem telpaugiem, kurš izcili jutīsies tumšā, ēnainā vietā ar paaugstinātu gaisa mitrumu. Savukārt laistīšanas ziņā tam patīk mērenība. Augam raksturīgi eleganti un krāšņi baltas krāsas ziedi. Jāatceras gan, ka spatifīla ir indīgs augs, tādēļ tas jāliek tādās vietās, kur nevar piekļūt bērni un mājdzīvnieki. Vairāk informāciju lasi šeit.

Foto: Shutterstock

Zamiokulka

Daudzgadīgais tropu augs istabas apstākļos spēj izaugt pat līdz viena metra augstumam, un, ja brīvdabā tas zied salīdzinoši reti, tad istabas apstākļos – praktiski nekad. Augs pacieš kā sausu gaisu, tā arī vāju apgaismojumu un pārkaltēšanu. Vislabāk gan augu novietot saulainā vietā tā, lai tas tiktu pasargāts no tiešajiem saules stariem. Par to, kā zamiokulka parāda, ka kopšana tomēr ir pārāk pavirša, vairāk lasi šeit.