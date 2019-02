Draugs meklē mājas: četri suņuki alkst cilvēka mīlestības

Dzīvnieku patversmē "Ulubele" mīt simtiem kaķu un suņu, kas ik dienas ar skumjām acīm noskatās uz katru patversmes apmeklētāju. Lūk, četri no tiem – Bumbiņreksiks, Robins, Grāfs un Mia. Katrs no viņiem ir tik atšķirīgs, bet viņus visus vieno viens – dzīvnieki ar nepacietību gaida savu jauno saimnieku.

Bumbiņreksis

BumbiņReksis patversmē dzīvo jau kopš 2010. gada beigām. Tas nozīmē, ka viņš tur ir jau deviņus gadus. Suns redzējis simtiem cilvēku paejam garām savam voljēram un mēģinājis piesaistīt viņu uzmanību, bet bez panākumiem. Šķiet, ka cilvēkiem ir grūti dažu sekunžu laikā ievērot viņa labās īpašības. Kā atklāj patversmes darbinieki, suņu puika ir viens no patversmes vispaklausīgākajiem suņiem.

Neskatoties uz savu vecumu, BumbiņReksis joprojām ir aktīvs, dzīvespriecīgs un sportisks. Tā teikt – mūžam jauns! Taču viņam ir viena pamatīga vājība – bumbiņas, kā dēļ suns arī iemantojis savu vārdu. Astainis dievina bumbiņas. Ja paņemsi šo rotaļlietu rokā, viņš no tevis neatkāpsies ne soli. Kaut viņš ar bumbiņu labprāt spēlējas arī vienatnē, to darīt kopā ar cilvēku ir daudz jautrāk. Lai arī suņu puika ir draudzīgs pret cilvēkiem, BumbiņReksis ne labprāt draudzējas ar citiem suņiem, it īpaši tiem, kas ir mazāka auguma.

Ja meklē sev rotaļu biedru, tad Bumbiņreksis būs kā radīts tieši tev. Tikai, dodoties viņu apskatīt, neaizmirsti kabatā paķert kādas pāris bumbiņas, lai redzētu, cik atlētisks un rotaļīgs viņš var kļūt.

Foto: Privātā arhīva foto

Robins

Viņš ir vidēji liela auguma, aptuveni 2,5 gadus vecs suņu puika, kurš patversmē nonācis jau otro reizi. Pirmo reizi viņa ceļi veda patversmes virzienā, kad suns pieklīda kādā Stopiņu autoservisā vai stāvlaukumā, kur tā brīža darbinieki viņu līdz kādam laika brīdim baroja, taču pēcāk nodeva patversmei. Suns patversmē pavadīja kādu laiciņu, līdz drīz vien viņu adoptēja. Kādu laiku Robins baudīja ģimenes mīlestību un māju siltumu, taču suņa prieki ātri vien beidzās. Cilvēki ģimenes apsvērumu dēļ Robinu atgrieza atpakaļ patversmē.

Tur Robins dzīvo voljērā kopā ar vēl vienu suņu puiku un meiteni. Tas viņam ir iemācījis sadzīvot ar citiem suņiem. Patversmes darbinieki apgalvo, ka viņš ir gatavs uz visu, lai apmeklētāji viņu pamanītu un nepaietu garām. Ja viņš ieraudzīs tuvojamies cilvēku, Robins būs pirmais, kurš skries klāt pie voljēra sienas. Tas pierāda, ka, par spīti notikušajam, viņš alkst cilvēka uzmanības.

Robinam ir daudz labu īpašību – viņš ir draudzīgs, aktīvs, gudrs un paklausīgs. Prot dot ķepu. To suņu puika dara arī tad, ja to nemaz neprasi. Patversmes darbinieki atzīst, ka grūti saprast, kāpēc Robins ir atgriezies "Ulubele", jo no viņa staro draudzība un mīlestība. Viss, kas viņam ir nepieciešams – tas ir cilvēks. To var redzēt un sajust, ejot ar viņu pastaigās, jo viņš vienmēr izvēlās pašas garākās takas, lai tikai ilgāk varētu baudīt cilvēka klātbūtni.

Tad nu lūk – Robins meklē mājas! Mājas, kurās pavadīs visu savu suņa mūžu, mājas no kurām vairs nebūs jāatvadās, mājas kurās varēs pierādīt, ka ir ļoti uzticams un novērtēs saimnieka klātbūtni, rūpes un mīlestību.

Foto: Privātā arhīva foto

Grāfs

Astoņus gadus vecais grāfs esot ļoti aktīvs, draudzīgs un mūžam priecīgs suņu puika. Viņš ar lielāko prieku dosies pastaigā ar brīvprātīgajiem un noteikti ar vēl lielāku prieku lēks mašīnā, lai brauktu uz mājām! Grāfs būs lielisks draugs, jo ļoti mīl bērnus. Tāpat viņš ir arī labi audzināts, jo pie pavadas staigā kā īsts princis – eleganti un cēli. Tieši šīs gaitas dēļ ieguvis savu vārdu.

Grāfs patversmē mīt jau kopš 2017. gada augusta, taču labprātāk dzīvotu mājās. Patversmes darbinieki gan piebilst, ka viņš daudz laimīgāk justos, ja būtu vienīgais mājas mīlulis. Tāpat par sliktu nenāktu arī suņu skolas apmeklējums, kas nāktu labu ne tikai dzīvniekam, bet arī viņa attiecībām ar jauno saimnieku.

Foto: Privātā arhīva foto

Mia

Miai ir aptuveni 6 gadi. Patversmē viņa nonāca 2015. gadā, kad viņas mīļotais saimnieks aizgāja viņsaulē, bet kopā ar viņu un vēl dažiem suņiem par viņu sākuši "rūpēties" citi cilvēki. Diemžēl par īstām rūpēm saukt tās nevar – dzīvnieki saskārušies ar cietsirdību un viņiem bijis jādzīvo briesmīgos apstākļos, par dzīvniekiem neviens nebija rūpējies un viņi gandrīz vispār netika baroti. Patversmē Mia nonāca pavisam izkāmējusi, bet tagad viņa ir pieņēmusies svarā un ir atpakaļ formā. Pārējie suņi, kas tika uz patversmi atvesti kopā ar Mia, sev jaunas mājas jau ir atraduši, bet Mia vēl aizvien pacietīgi gaida jaunu draugu. Viņa ir mierīgs un paklausīgs suns, ar kuru var staigāt bez pavadas, jo tiem, kuri par viņu rūpējas, viņa bezgalīgi uzticas.

Foto: Privātā arhīva foto

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.