Draiskulīgi, mīļi un draudzīgi: četri suņi un trīs kaķi gaida savus saimniekus

Jau no piedzimšanas brīža ik katrs dzīvnieks - suns vai kaķis ar nepacietību gaida, kad varēs nonākt sava mīlošā saimnieka un jaunā labākā drauga siltajos apskāvienos. Taču dažiem šāda iespēja ir liegta. Sadarbībā ar portālu "Pūkainis.lv" un dzīvnieku patversmi "Labās mājas" piedāvājam tev tuvāk iepazīt trīs kaķus un četrus suņus, kuri vēl aizvien gaida savu īsto cilvēku. Iespējams, kāds no viņiem kļūs par tavu jauno mājas mīluli.

Lora



Lora ir septiņus mēnešus jauna balta kucīte ar pelēcīgi melniem plankumiem. Viņa ir aktīva suņu meitene, kura nevienam nezināmu iemeslu dēļ lielāko daļu savas dzīves ir pavadījusi pie ķēdes. Kucīte būs lieliska draudzene cilvēkiem, kuriem patīk pastaigāties, kā arī kolektīvi paskriet. Lora ir draudzīga un ļoti dzīvespriecīga.

Šobrīd Lora atrodas dzīvnieku patversmē "Labās mājas" un tā vien gaida, ka tu atnāksi viņu apciemot.

Lācis



Piecus gadus vecais suņu puika Lācis šobrīd atrodas Alūksnes dzīvnieku patversmē "Astes un Ūsas". Tās darbinieki atklāj, ka suņu puika ir ļoti jauks un dzīvespriecīgs ķepainis. Būs labs mājas sargs, jo svešos cilvēkus no sākuma rūpīgi nopēta un, ja nepieciešams, arī skaļi uzrej. Savukārt ar tiem, kurus atzinis par "savējiem", Lācis ir ļoti draudzīgs un uzticīgs.

Ja vēlies iepazīties ar Lāci, zvani uz patversmi "Astes un Ūsas" pa tālruni 29477535 un brauc viņu apciemot.

Džifs



Mazā auguma Džifs ir astoņus gadus jauns suņu puika, kurš ir pierādījis, ka gadi nav šķērslis, lai būtu aktīvam. Viņam patīk garas pastaigas, un suņuks ir priecīgs pat nodoties lēnam skrējienam.

Džifa stāsts sākās Aucē, kur viņš, gluži tāpat kā Lora, tika turēts pie ķēdes. Kaut saimniece suņu puiku mīlēja, viņai vajadzēja mainīt dzīvesvietu, taču četrkājaino draugu nebija kam nodot uzraudzībā. Tā viņš nonāca dzīvnieku patversmē "Labās mājas".

Suņuks būs lielisks cilvēkiem, kuriem patīk mierīgas un romantiskas pastaigas svaigā gaisā, kā arī ģimenēm ar bērniem, kuri jau ir izauguši un saprot, ka suni aiztikt un bužināt visu dienu nav vēlams.

Džeina



"Skaistā, burvīgā suņu meitene Džeina, kurai daba devusi interesantu kažoku, ir sava cilvēka un jauno māju meklējumos. Džeinai ir tikai divi gadi, bet savā īsajā dzīvē ir pievilta divreiz! Pirmajā reizē no viņas atteicās pašas saimnieks, un Džeina nonāca pie mums patversmē, kur tika pie sapotēta un sačipēta," atklāj dzīvnieku patversmes "Ausma" darbinieki. "Džeina ir burvīga, un drīz vien viņa tika paņemta, bet, kurš to varēja zināt, ka Džeinai ir mednieka gēns un nevienu putnu garām ķepām nelaidīs?! Un tā Džeina tika pievilta otrreiz, jo jaunie saimnieki atgrieza viņu patversmē. Viņai dabas instinkts lika darīt, to, kas viņai paredzēts – medīt putnus, bet, protams, ne kaimiņi, ne saimnieki ar to mierā nebija. Lūk, tāpēc Džeina meklē mājas, kur ne pašiem, ne kaimiņiem nebūs putnu un būs žogs, kas ļaus sunītei brīvi skriet savā teritorijā." Viņi atklāj, ka Džeinai patīk skriet, rotaļāties un būt dabā. "Jā, Džeina ir dabas bērns un ļoti vēlēsies, lai viņas cilvēki arī gribētu doties pastaigās un padauzīties sēta," viņi piebilst.

Ja vēlies parotaļāties kopā ar Džeinu un, iespējams, ļaut viņai iekarot tavu sirdi, zvani pa tālruni 25781555.