Visi ir pelnījuši mīlestību. Četri suņuki gaida savu īsto saimnieku

Ikviens no mums alkst pēc mīlestības, rūpēm, siltuma un drošības sajūtas. Arī šie četri patversmē "Labās Mājas" dzīvojošie suņuki nav izņēmums. Kaut Tides, Cēres, Boras un Džastina likteņi līdz šim nav bijuši no vieglākajiem, tu vari būt tas, kurš to maina, sniedzot viņiem beznosacījuma mīlestību un mājas, ko viņi beidzot var saukt par savām uz mūžu.

Jebkuram suņu saimnieka ir zināms, cik daudz prieka dzīvē ienes četrkājainais draugs. Ja arī tu zini, ka esi gatavs pievienoties priecīgo pulkam un kļūt par suņa saimnieku, taču vēl aizvien neesi atradis savu sirds draugu, iepazīstinām tevi ar trīs mīļām suņu dāmām un brašu džentlmeni – Tildu, Cēri, Boru un Džastinu. Kaut pagaidām viņi savu ikdienu pavada patversmes "Labās Mājas" telpās, tev ir iespēja dot viņiem īstas mājas.

Lūk, ko par Tildu, Cēri, Boru un Džastinu stāsta patversmes pārstāve Benita Mironova.

Tida



Iepazīstoties ar Tidu, var tikai nojaust par šīs apmēram divus gadus vecās suņu meitenītes skarbo dzīves iesākumu. Kopā ar vēl 33 suņiem Tida tika atsavināta no kādas audzētavas, kur drausmīgos apstākļos tika pavairoti un caur interneta sludinājumu portāliem pārdoti pārsvarā takšveidīgie suņi.

Lai gan sunīte var būt piesardzīga, patversmes pārstāve stāsta, ka Tida nav zaudējusi ticību cilvēkam un viņas vēlme tuvoties, tāpat kā mīļā izturēšanās, aizkustina. "Tilda savus jaunos saimniekus priecēs ne tikai ar savu neparasto kažociņa krāsojumu, bet arī ar savu sirsnīgo raksturu. Tieši tāpēc sunīte būtu labi piemērota dzīvei arī ģimenē ar bērniem vai citiem mājdzīvniekiem," viņa atklāj.

Cēre



Apmēram piecus gadus vecā suņu meitenīte Cēre patversmē nokļuva kopā ar savām draudzenēm Tidu un Boru. Neskatoties uz to, ka Cēres ķepiņa agrāk ir bijusi savainota un sunīte pieklibo, viņa ir īsta skaistule, kura droši dodas uz priekšu un ir gatava kļūt par uzticamu kompanjonu saviem jaunajiem saimniekiem.

Mironova atklāj, ka Cēre labi sadzīvo ar citiem suņiem un pēc tam, kad kāds cilvēks iegūst sunītes uzticību, viņa, neskatoties uz savām bailēm, nāk mīļoties un ir tik tiešām lielisks suns.



Bora

Aptuveni četrus gadus vecā Bora ir izskatīga, takšveidīga meitenīte, kura izceļas ne tikai ar savu neparasto tīģerkrāsas kažociņu, bet arī ar savu draisko raksturu. Viņa labprāt trauksies pakaļ ripojošai bumbiņai un nodosies aktīvām rotaļām kopā ar saviem sugas brāļiem, par sunīti stāsta patversmes pārstāve. Bora labi sadzīvo gan ar suņu puikām, gan meitenēm.

Šobrīd Bora vēl tikai mācās no jauna uzticēties labajam, taču pie draudzīgas, bet pacietīgas izturēšanās viņa sevi ir parādījusi kā ļoti mīļu un labsirdīgu sunīti.



Džastins

Apmēram piecus gadus vecā suņu puikas dzīves stāsts rit kā pa kalniem. Viss iesākās bēdīgi – viņam tika ierādīta vieta pie ķēdes. Tomēr pēc nonākšanas patversmē aktīvajam Džastinam uzsmaidīja veiksme – viņš tika pie savas ģimenes. Taču diemžēl arī jaunajiem saimniekiem mainījās dzīves apstākļi, un šobrīd Džastins jau otro reizi ir savu savu īsto māju meklējumus, kur suņuks vairs nekad netiks atstāts novārtā. Mironova viņu raksturo kā jaukas dabas, draudzīgu un drošsirdīgu suņu puiku.

Lai gan Džastins labi satiek arī ar suņu meitenēm, viņš vislabprātāk būtu vienīgais mīlulis ģimenē. Viņam vispiemērotākās būs tieši tās mājas, kur arī pa dienu valda rosība un var kārtīgi izskrieties pa slēgtu pagalmu.

Ja vēlies iepazīties tuvāk ar kādu no patversmes "Labās Mājas" iemītniekiem, zvani uz tālruni 26617636 un brauc ciemos uz Mežapurva ielu 2, Rīgā. No otrdienas līdz svētdienai patversme strādā no pulksten 10 līdz 18.