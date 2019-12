Kā automašīnā droši un pareizi pārvadāt mājdzīvniekus?

Dažādas kampaņas un informācija par to, kā jaunas vai lietotas automašīnas salonā pārvadāt mazus bērnus, netrūkst. Par mājdzīvnieku pārvadāšanu gan nevarētu teikt to pašu – lai saprastu, kā to darīt pareizi un droši, var nākties veltīt zināmu laika sprīdi, lai šādu informāciju atrastu. Ja arī Tev ir aktuāls šis temats, esi nonācis pareizajā vietā – turpini lasīt un uzzini, kā pārvadāt savu četrkājaino draugu!

Dzīvnieku pārvadāšanu regulē arī likums





Dzīvnieku aizsardzības likumā noteikts, ka dzīvnieka pārvadāšana jāveic piemērotā transportlīdzeklī, ievērojot apstākļus, kas nekaitē to veselībai. Atbildīgā persona par dzīvnieka pārvadāšanu savukārt ir dzīvnieka īpašnieks vai arī īpašnieka pilnvarota persona.

Ļoti svarīgs aspekts, kas jāņem vērā – mājas jeb istabas dzīvniekus pārvadājot valsts robežās, transportlīdzeklī līdzi jāņem arī PVD (Pārtikas un veterinārā dienesta) pilnvarota praktizējoša veterinārsta izsniegta mājdzīvnieka pase vai vakcinācijas apliecība.

Aktuāls ir arī jautājums par to vai mājdzīvnieku automašīnā var atstāt vienu pašu. Atbilde uz šo jautājumu ir noraidoša – tas var apdraudēt ne tikai dzīvnieka veselību, bet arī dzīvību. Šis aspekts īpaši jāņem vērā vasaras mēnešos, kad mašīnas salons mēdz pamatīgi uzkarst, tāpēc vienmēr līdzi jābūt arī ūdenim.

Praktiski padomi, pārvadājot mājdzīvnieku savā auto

Kā nosaka Ceļu satiksmes noteikumi (CSN), mājdzīvnieki nedrīkst traucēt transportlīdzekļa vadītāju un ietekmēt redzamību. Līdz ar to variants ar kaķa vai suņa turēšanu klēpī, kas diemžēl mēdz būt izplatīta prakse, ir jāizslēdz, jo tas var novērst uzmanību no ceļa. Tāpat dzīvnieks braukšanas laikā nedrīkst brīvi pārvietoties pa automašīnas salonu; pretējā gadījumā sadursmes brīdī mīlulis var gūt smagas traumas vai zaudēt dzīvību, kā arī inerces rezultātā radīt lielu triecienu transportlīdzeklī esošajiem cilvēkiem. Diemžēl ne vienu reizi vien dzirdēts par gadījumiem, kad kaķis, kurš brīvi pārvietojas pa salonu, palien zem pedāļiem, un brīdī, kad nepieciešams strauji bremzēt, nākas vai nu avarēt, vai mīluli saspiest.

Risinājumi būtībā ir tikai divi:

Speciālās krūšu siksnas vai vestes, kas paredzētas dzīvnieku piesprādzēšanai – papildus siksnai parasti jāiegādājas arī speciāls stiprinājums, ar ko šo siksnu piestiprināt. Nekādā gadījumā neizmanto parasto kakla siksnu, jo avārijas gadījumā tā, ļoti iespējams, pārlauzīs četrkājainā drauga kaklu; Transportēšanas būris – šis tiek uzskatīts par drošāko variantu, taču ar noteikumu, ka būris tiek pareizi novietots. Varētu šķist, ka arī būri vajadzētu piesprādzēt, taču, ja notiks avārija, pastāv ļoti liela iespēja, ka būris inerces rezultātā izšķīdīs un dzīvnieks no tā izlidos. Tāpēc būri drošāk ir novietot vai nu bagāžas nodalījumā, vai aiz kāda no priekšējiem sēdekļiem (ar noteikumu, ka būris bagāžniekā vai nišā starp priekšējo un aizmugurējo sēdekli brīvi nekustas).

Otrajam variantam, proti, būrim, ir vēl vairākas priekšrocības. Pirmkārt, dzīvnieka spalvas pēc brauciena nevajadzēs vākt no visa salona. Otrkārt, nekas netiks sagrauzts vai saskrāpēts. Treškārt, ja dzīvniekam brauciena laikā gadīsies kāda šmuce, to būs daudz ērtāk satīrīt.

Viss nebeidzas ar brauciena beigām

Diemžēl dzīvnieki nav tik apzinīgi kā cilvēki, un tas jāņem vērā arī brīžos, kad tiek veikta to pārvadāšana. Tiklīdz esi beidzis braukt, mājdzīvnieku (it īpaši suni) nevajadzētu izlaist no auto – suņi no automašīnām nebaidās, drīzāk uztverot tās kā rotaļlietu vai medījumu, tāpēc var mesties virsū kādam garāmbraucošam auto. Savukārt bailīgāki kaķi pēc izbrauciena vari izdomāt bēgt. Šo iemeslu dēļ suni vajadzētu pielikt pie rokas siksnas, savukārt kaķi līdz telpām nest kastē vai vest siksniņā.

Kā rīkoties, ja dzīvnieks pārvadāšanas laikā izjūt diskomfortu?





Braucot ar automašīnu, mājdzīvnieks var izjust diskomfortu; tas ir īpaši aktuāli, ja tiek veikti garāki izbraucieni. Šādos gadījumos ir svarīgi laiku pa laikam apstāties, lai dzīvnieks varētu izkustēties, padzerties un paēst, ja vēlas. Savukārt, ja pārvadāšana četrkājainajam draugam rada pārāk lielus pārdzīvojumus, pastāv opcija vai nu pirms pārvadāšanas, vai tās laikā dzīvniekam vai nu injicēt, vai iebarot kādu nomierinošu līdzekli. Ko tādu gan nedari pats uz savu galvu – pirms tam noteikti konsultējies ar profesionālu veterinārārstu, lai atrastu piemērotāko līdzekli, dozu un lietošanas veidu.

Tagad, kad esi lietas kursā par to, kas nepieciešams drošai mājdzīvnieka pārvadāšanai, laiks iegādāties piemērotāko būri vai krūšu siksnu/vesti un stiprinājumu.