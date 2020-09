Augot pieprasījumam pēc suņu un kaķu frizēšanas, paplašinās Dino Zoo Frizētava

Frizētava nepieciešama ne tikai cilvēkiem, bet arī mūsu četrkājainajiem draugiem – suņiem un kaķiem, turklāt mājas mīluļa gadījumā frizētavas apmeklējums palīdz ne tikai uzlabot izskatu, bet arī parūpēties par mājdzīvnieka higiēnu un veselību. Viena no mājdzīvnieku saimnieku iecienītākajām vietām, kurp vest uzpost savu četrkājaino draugu, ir Dino Zoo Frizētava. Tajā strādā augstas klases profesionāļi un pieejams moderns, kvalitatīvs aprīkojums un augstvērtīga kosmētika. Taču, lai dzīvnieku frizēšana, nagu griešana un citas procedūras kļūtu vēl pieejamākas un dzīvniekam patīkamākas, Dino Zoo suņu un kaķu frizētava šobrīd tiek paplašināta un padarīta vēl modernāka. Par šīm izmaiņām un daudz ko citu intervijā pastāsta Dino Zoo Frizētavas vadītāja Tatjana Bodricka.

Kā Dino Zoo nonāca pie lēmuma, ka kaķu un suņu frizētava ir jāpaplašina?

Jau kādu laiku iepriekš gribējām rast iespēju nodalīt kaķu un suņu frizēšanu, lai būtu vieglāk plānot pierakstus. Mēdz būt gadījumi, kad suņi satraucas, ieraugot kaķi, un otrādi. Pieprasījums pēc mīluļu frizēšanas mūsu frizētavā ir tiešām liels – līdz šim, ja klients vēlējās veikt pierakstu, varējām piedāvāt vizīti tikai pēc aptuveni divām nedēļām. Tas arī mūs motivēja domāt par paplašinājumu un jaunu grūmeru darba vietu izveidi. Pateicoties jaunajām telpām un piesaistītajiem meistaru papildspēkiem, mūsu klientiem gaidīšanas laiks uz frizētavas apmeklējumu krietni saruks, un varēsim piedāvāt vēl patīkamāku servisu.

Kādas izmaiņas plānotas jaunajās Dino Zoo frizētavas telpās?

Kā jau iepriekš minēju, mums beidzot būs atsevišķa zāle kaķu frizēšanai, un būs arī jauna zāle suņu grūmingam. Kaķu zālē būs viena darba vieta, savukārt jaunajā suņu zālē – veselas divas, līdz ar to mūsu frizētavā tagad vienlaicīgi varēs strādāt septiņi meistari. Mūsu salons piedāvās arī jaunu pakalpojumu – ozona vannu. Ar ko šī vanna atšķiras no parastās? Ozons stimulē mīluļa audu reģenerāciju, attīra un atsvaidzina ādu, atvieglo alerģijas simptomus. Ņemot vērā vannas izmērus, šī procedūra būs piemērota maziem un vidējiem dzīvniekiem, kuriem nepieciešams uzlabot ādas un kažoka stāvokli.

Foto: Dinozoopasaule.lv

Kas jāņem vērā esošajiem un jaunajiem klientiem? Vai gaidāmas izmaiņas cenu politikā, pakalpojumu pieejamībā, un citos aspektos?

Cenas pie mums nav mainījušās jau vairāk nekā gadu un pagaidām tās neplānojam celt. Mēs vēlamies, lai mūsu piedāvātie pakalpojumi būtu pieejami pēc iespējas plašākam klientu lokam, tāpēc pārstāvam vidējo cenu līmeni, kas pieejams šajā tirgū. Turklāt – ar Dino Zoo klienta karti visiem mūsu klientiem pienākas vēl papildus 10% atlaide pakalpojumiem (ne tikai frizētavā, bet arī suņu skolā un veterinārajā klīnikā). Pamatpakalpojumi, ko piedāvājam klientiem, paliek nemainīgi: frizēšana un trimēšana, pinku ķemmēšana, mazgāšana un žāvēšana, higiēnas procedūras – austiņu tīrīšana un nadziņu griešana.

Cik liela loma ir dzīvnieka kažoka kopšanai, un vai tas skar dzīvnieka veselību kopumā?

Dzīvnieka kažoka kopšana noteikti ietekmē dzīvnieka pašsajūtu un veselību. Ja regulāri neķemmē un nemazgāt dzīvnieku, var sākt parādīties nepatīkamā smaka, savēlumi, nieze, un citas ādas problēmas. Piemēram, zem savēlumiem, ja tie ir ļoti tuvu ādai, var parādīties iekaisuma pazīmes, kas nākotnē var novest līdz ekzēmai un citām ādas problēmām. Ja suns regulāri peldas un periodiski netiek pārmazgāts, tad uz tā ādas var sākt dzīvot pelējums un citas sēnītes, kas izraisa nepatīkamu smaku, kairinājumu un iekaisumu. Kā arī – regulāra mazgāšana ir nepieciešama, lai atbrīvotu kažoku no atmirušās spalvas. Obligāts nosacījums ir izžāvēt un izķemmēt dzīvnieku. To nedarot, kažoks savelsies, jo tajā ir palikusi atmirusī spalva. Piemēram, kaķiem pie astes pamatnes atrodas tauku dziedzeri, kas izdala sekrētu, ietaukojot spalvu. Dabā tas nepieciešams, lai kaķi pasargātu no lietus un sniega. Dažkārt šie tauki izdalās pastiprināti. Ja taukaino vielu no astes pamatnes neizmazgā, dziedzeri var iekaist un sastrutot. Savukārt tas dzīvniekam var beigties pat letāli vai kļūt par iemeslu astes amputācijai.



Kādas priekšrocības Jūs saskatāt Dino Zoo Frizētavā, salīdzinājumā ar citiem pakalpojuma sniedzējiem?

Dino Zoo Frizētava ir profesionāla, moderna un mājīga kaķu un suņu frizētava Rīgā, kurā vari droši atstāt savu mīluli meistaru gādīgajās rokās. Turpat blakus pieejama arī plaša bezmaksas autostāvvieta, kas ikvienam klientam nodrošina ērtu piekļuvi. Pie mums strādā augsti kvalificēti meistari, kuri regulāri apmeklē seminārus un meistarklases, lai padziļinātu zināšanas un uzlabotu savas prasmes. Mūsu profesionāļu komanda piedāvā gan ikdienas kopšanu, gan izstāžu grūmingu. Mēs apkalpojam dažāda izmēra suņus (sākot no čivavas līdz pat sanbernāram) un kaķus, tāpēc mūsu vannām ir iespējams regulēt nepieciešamo augstumu. Pateicoties šai funkcijai, liela izmēra dzīvnieks tajā pats bez pūlēm var iekāpt. Maza un vidēja izmēra dzīvniekiem nereti ir bail no fēna, tāpēc meistaru lietošanai pieejams arī speciāls žāvētājs, kurā dzīvnieku var ievietot. Dzīvnieka kažoks komforta temperatūrā tiks izžāvēts 1–1,5 stundu laikā.

Kā COVID-19 izplatība Latvijā ietekmējusi pieprasījumu pēc kaķu un suņu frizētavas pakalpojumiem?

Kad valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija, bija novērojams neliels klientu skaita samazinājums, bet aprīļa vidū pierakstu skaits atgriezās ierastajā apjomā. Ievērojami samazinājās pieprasījums pēc izstāžu grūminga, jo tika atceltas izstādes gan Latvijā, gan ārvalstīs. Šobrīd strādājam īpaši čakli, jo daudzi ir atgriezušies no laukiem un grib sapucēt savus mīluļus, kā arī ir atsākusies izstāžu sezona.

Daudzi kaķu un suņu saimnieki dažādu iemeslu dēļ izvēlas paši uzņemties friziera lomu. Ko Jūs viņiem ieteiktu?

Novērtēt iespēju tikt galā ar savu mīluli. Dažreiz suņi un kaķi neļauj sevi ķemmēt vai žāvēt savam saimniekam, līdz ar to grūminga procedūra nevar būt veiksmīgi izpildīta. Būtiski ir izvēlēties pareizu kosmētiku, kas der noteiktai spalvu struktūrai. Kā arī – ļoti svarīgi labi izskalot kosmētiku no dzīvnieka kažoka, lai neizraisītu ādas kairinājumu vai blaugznas. Parasti pēc dzīvnieka mazgāšanas vannas istaba vai istaba, kur tiek žāvēts dzīvnieks, izskatās diezgan dramatiski - dzīvnieka īpašniekam būs jāvelta vairākas stundas sava mājokļa kopšanai. Pati regulāri vedu savus mīluļus pie grūmera, jo tas ietaupa gan manu laiku, gan nervus.

Foto: Dinozoopasaule.lv

Neatkarīgi no tā, vai nepieciešams profesionāls suņu frizieris, kurš tiks galā ar biezāko sanbernāra kažoku, vai arī vajadzīga tikai nagu apgriešana un ausu tīrīšana kaķim, dodies uz Dino Zoo Pasauli, Krasta ielā 52, pirms tam pierakstoties pa tālruni 29390650. Šī kaķu un suņu frizētava Rīgā kļuvusi par pirmo izvēli ļoti daudziem četrkājainajiem draugiem (un viņu saimniekiem) – izmēģini to arī tu!