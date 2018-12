Ziemassvētku rotājumi, antifrīzs un citi apdraudējumi suņa dzīvībai ziemā

Katrs gadalaiks dzīvnieku saimniekiem nāk ar jauniem izaicinājumiem. Lai pasargātu sava suņa veselību un dzīvību, aicinām tev iepazīties ar portālā "Dogtime" publicētajām septiņām lietām, kuras aukstajā ziemas periodā var nodarīt nopietnus kaitējumus suņa veselībai.

Svētku mielasts

Svētki ir lielisks iemesls, lai vienotos kopīgai maltītei ar draugiem, ģimeni un dažreiz arī mājas mīluļiem. Šķiet, ka visi suņu saimnieki kaut reizi ir pieredzējuši suņa mīlīgās actiņas un nevainīgo smilkstēšanu galda tuvumā, cerot, ka kāds no viesiem apžēlosies, lai viņu pacienātu ar uz galda esošajiem gardumiem. Taču ir vairāki iemesli, kāpēc gan tev, gan svētku visiem vajadzētu saglabāt stingrību un necienāt suni ar ēdienu, kas atrodas uz galda:

Disciplīna. "Ir taču svētki" vai "Vienu jau var" ir vienas no izplatītākajām frāzēm, ar kurām atrunājas tie, kuru raksturu ir salauzušas mīlīgās suņuka actiņas. Taču, pacienājot suni ar ēdienu, kas atrodas uz svētku galda, tu liksi dzīvniekam noprast, ka viņš šādi var rīkoties un dabūs to, ko vēlas. Suns ir kā mazs bērns, tāpēc ir svarīgi saglabāt disciplīnu, ja nevēlies ar šo smilkstēšanu un mīlīgajām acīm cīnīties ik reizi, kad apsēdies, lai paēstu.

Daži no ēdieni, kas atrodas uz mūsu svētku galda var būt kaitīgi suņu veselībai, piemēram, sāļš ēdiens, šokolāde un citi saldināti ēdienu un dzērieni. Vairāk par to, kādus pārtikas produktus sunim nevajadzētu dot, lasi šajā rakstā.

Pārēšanās. Tās rezultātā dzīvniekam veidojas aptaukošanās un grūtības kustēties, kas savukārt rada vēl lielāku nomāktību un depresiju, kā arī nopietnas veselības problēmas. Tāpat dzīvniekam, kurš ir pārēdies svētku labumus var sākties vemšana, kas sabojās svētkus ne tikai tavam mīlulim, bet arī tev.

Tāpēc atstāj viesiem pagatavotos gardumus uz galda un sagādā savam mājas mīlulim speciāli viņam domātu našķi. Tas palīdzēs sunim justies piederīgam, bet tev radīs gandarījuma sajūtu, ka neviens nav atstāts novārtā un visi, ieskaitot četrkājainos draugus, var baudīt svētku noskaņu īpašā gaisotnē. Par našķiem mājas mīluļiem lasi šeit.

Antifrīzs

Pirms ziemas un sala automašīnās tiek ieliets antifrīzs (etilēnglikols). Tas ir salds šķidrums, ko labprāt nogaršo gan kaķi, gan suņi. Taču par spīti tā saldajai garšai dzīvniekam šī šķidruma uzņemšana var beigties ar letālu saindēšanos. Antifrīza sastāvā ir etilēna glikols, kas ir dzīvniekiem toksiska viela. Mazāk nekā 88 mililitri etilēna glikozes ir pietiekoši, lai nogalinātu vidēja izmēra suni, vēsta portāls "Dogtime".

Veterinārārste skaidro, ka visbiežāk saindēšanās notiek ar etilēnglikolu, kas ir nopilējis no automašīnas un nonācis peļķēs. Tāpēc suņu īpašniekiem jābūt īpaši uzmanīgiem, vedot pastaigāties savu četrkājaino draugu, sevišķi, ja dzīvojat mikrorajonu pagalmos, kur atrodas daudz automašīnu.

Suns var saindēties ar antifrīzu, ne tikai to nolaizot no asfalta vai uzņemot kopā ar lietus ūdeni, kas sakrājies peļķē, bet arī laizot ķepas. Tāpēc, pēc kārtīgas pastaigas ar suni pa tuvējo daudzstāvu māju rajonu, nomazgā vai noslauki dzīvnieka ķepas, lai pasargātu viņu no iespējamas saindēšanās.

Ne tikai suņu saimniekiem, bet arī automašīnu īpašniekiem vajadzētu būt piesardzīgiem un, lejot antifrīzu mašīnās, uzraudzīt, lai tas nenopil uz zemes un nepadraud kāda garām ejoša dzīvnieka dzīvību un veselību.

Saindēšanās gadījumā dzīvniekam var parādīties koordinācijas traucējumi, urinēšanas problēmas, vemšana u.c. pazīmes. Ja pamani kādu no šīm pazīmēm, tad steigšus dzīvnieks ved pie veterinārārsta.